ЕС проверит, не пустила ли Беларусь выделенные ей Европой средства на содержание "дворцов Лукашенко"
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Обвинения в нецелевом расходовании финансовой помощи, оказываемой со стороны ЕС Белоруссии, прозвучавшие в фильме медиапроекта Nexta, могут вынудить Евросоюз начать проверку финансирования проектов в Белоруссии в последние годы.

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"Такого не должно быть, чтобы средства ЕС использовались для личного обогащения и повышения благосостояния Лукашенко", — заявила в беседе с DW депутат Европарламента от немецких "зеленых", член комитета по контролю за бюджетом Виола фон Крамон. Политик заявила, что инициирует в парламенте ЕС соответствующую проверку.

Тем временем Брюссель отверг обвинения в том, что помощь ЕС ушла на здания или резиденции режима Александра Лукашенко. Официальный представитель ЕС по вопросам политики соседства и расширения Ана Писонеро назвала эти данные полностью необоснованными и безосновательными.

В опубликованном 8 марта фильме-расследовании Nexta "Золотое дно" сообщается, что Минск использовал европейские деньги не по назначению: в частности, средства, выделенные ЕС на экологические проекты, использовались для четырех резиденций Лукашенко, расположенных в заповедных зонах. На данный момент фильм, выложенный на Youtube, набрал более 3, 878 млн просмотров.

Мужской голос, якобы принадлежащий анонимному сотруднику администрации президента Белоруссии, утверждает, что из денег, выделенных на проект в русле реки Западная Двина, финансировался ремонт набережной, строительство фонтанов и реконструкция площади Победы в Витебске. Других доказательств не приведено.

Второй эпизод касается безвозмездных займов и кредитов, которые Беларусь получала от ЕС на разные проекты. Авторы фильма утверждают, что на эти деньги люди из окружения Лукашенко строили жилые дома и продавали квартиры в них под более высокий процент, а разницу клали себе и Лукашенко в карман. Основатель проекта Nexta Степан Путило в беседе с DW сказал, что часть документов не смогли опубликовать из-за условий источников и анонсировал новые публикации в течение трех ближайших недель.

В фильме "Золотое дно" перечислены 18 объектов недвижимости, которыми пользуется Лукашенко, в том числе Дворец Независимости, база отдыха "Крупенино" и хутор "Вискули" в Брестской области, на которые ежемесячно тратятся "десятки миллионов долларов". Наиболее роскошной резиденцией Лукашенко журналисты назвали Дворец Независимости в Минске.

При открытии Дворца Независимости в 2013 году Лукашенко говорил, что в его строительство "не вложено ни одного рубля бюджетного". Однако в министерстве финансов Белоруссии впоследствии уточнили, что деньги на строительство были выделены из республиканского бюджета и бюджета Минска. Как заявил директор Центра "Европейский диалог" Анатолий Лебедько, только на инфраструктуру дворца ушло 250 миллионов долларов.

Другой анонимный источник рассказал, что во дворце есть баня, сауна, бассейн, зимний сад, рабочие кабинеты, медицинский кабинет, оружейная, винный погреб и вертолетная площадка. Общая площадь дворца составляет более 50 тысяч квадратных метров.

Издание также утверждает, что у Лукашенко есть коллекция автомобилей премиум-класса, общая стоимость которой оценивается в четыре миллиона евро. Обслуживание машин обходится в "сотни тысяч долларов". В частности, издание перечисляет два автомобиля Audi стоимостью 100 тысяч евро каждая, Maybach за 1,5 миллиона евро, Rolls-Royce за 170 тысяч евро, Mercedes за 160 тысяч евро и Tesla за 100 тысяч евро (в 2019 году Лукашенко заявлял, что машину Tesla ему подарил Илон Маск, однако тот не подтвердил эту информацию). Кроме того, у Лукашенко есть коллекция ретро автомобилей, стоимость одной машины оценивается на аукционе в "несколько миллионов долларов".

В расследовании также фигурируют резиденции "Александрия" (дом матери Лукашенко) и "Александрия-2", жилой комплекс "Восток", в котором расположены два коттеджа сыновей президента, а также элитный поселок Дрозды, где расположена официальная резиденция Лукашенко и виллы белорусской элиты. Расследователи также говорят о трех самолетах президента, один из которых, Boeing 767, куплен у главы Туркменистана, и личном вертолете за 12 млн евро.

Авторы фильма подчеркивают, что на содержание резиденций на территории заповедников могли уйти суммы, выделенные европейскими странами в 2014-2020 для экологических программ, в том числе по очистке Западной Двины, протекающей по территории Белоруссии и Латвии, являющейся членом Евросоюза. А деньги беспроцентных или 1% европейских займов Лукашенко раздавал близким к его окружению предпринимателям под их строительные проекты.

Европейский Союз давно финансирует проекты в Белоруссии. Их количество исчисляется десятками — от реформы здравоохранения до регионального развития и поддержки гражданского общества. Больше всего таких проектов (21) реализуется в сфере зеленой экономики, окружающей среды и устойчивого развития. На каждый выделяются от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов евро. После 2016 года, когда Брюссель отменил санкции против Лукашенко и его страны, таких проектов стало больше.

В фильме Nexta в связи с европейской финансовой помощью упоминаются несколько банков. Это Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который формально не входит в структуры Евросоюза, но участником которого является Брюссель, Всемирный банк, а также Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) — кредитное учреждение ЕС. По данным Аны Писанеро, займы ЕИБ Беларуси на разные проекты составляют 550 миллионов евро. По ее утверждению, банк не выдавал займов государственному сектору в Белоруссии, а поэтому "нет оснований утверждать, что средства ЕИБ были использованы не по назначению".

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