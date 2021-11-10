Брюссель и Москва не устают обмениваться обвинениями в обострении миграционного кризиса. Первый утверждает, что это — результат "гибридной операции", осуществленной Минском с подачи Кремля, передает телеканал Euronews.

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Министр иностранных дел России назвал заявление ложью, призвав ЕС избегать двойных стандартов. Он должен финансово помочь Беларуси так же, как когда-то Турции — справиться с потоком нелегалов, сказал Сергей Лавров.

В Еврокомиссии настаивают на том, что нужно сосредоточить внимание на тяжелой гуманитарной ситуации в пограничных районах.

Илва Юханссон, Еврокомиссар по внутренним делам: "Это, прежде всего, не миграционный кризис. Это агрессия отчаявшегося нелегитимного режима. И наш ответ должен быть соответствующим. Нужно сделать все возможное, чтобы не допустить вовлечения в эту ситуацию большего числа людей".

Как пишут польские СМИ, с начала кризиса в регионе погибли не менее десяти мигрантов.

Запад уверен: по решению президента Беларуси тысячи выходцев из Ирана, Ирака и Сирии организованно свезли на границу, чтобы затем вытеснить их на территорию Евросоюза.

Брюссель рассматривает вопрос о введении новых санкций, в том числе — против авиакомпаний, которых подозревают в перевозке нелегалов.

Дана Спинант, представитель пресс-службы Еврокомиссии: "Нам нужно расширить санкции в отношении белорусского режима. Также глава Комиссии сказал, что изучается возможность введения санкционных мер против авиакомпаний третьих стран, незаконно ввозивших мигрантов".

Брюссель пока не оглашал список авиаперевозчиков, но есть информация, о том, что на первой строчке в нем значится белорусская госавикомпания "Белавиа".

Сам Лукашенко заявил, что транзит беженцев осуществляет некая "европейская мафиозная структура". И предостерег Польшу от провокаций на границе, куда и Варшава и Минск стянули войска.