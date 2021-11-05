ЕС решил исключить Украину из "зеленого списка" из-за вспышки Covid-19

ЕС согласовал исключение Украины из "зеленого списка" стран из-за роста заболеваемости коронавирусом и общего ухудшения ситуации вокруг Covid-19 в Европе. Об этом 5 ноября сообщил МИД Украины.

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"Важно понимать, что временные ограничения ЕС не являются отменой безвиза и касаются только путешествий, — говорится на сайте ведомства. — ЕС регулярно обновляет "зеленый перечень" и, в случае улучшения эпидемической ситуации, принимает решение о возвращении той или иной страны в такой перечень".

Ожидается, что решение ЕС вступит в силу на следующей неделе. Украина находилась в зеленом списке с 15 июля. Граждане стран из этого перечня могут въезжать в Европу без ограничений (например, для туристических поездок). Как правило, этот список пересматривается каждые две недели.

За последнюю неделю на Украине среднесуточная заболеваемость коронавирусом превысила 23 тысячи случаев. Только четвертого ноября было зафиксировано почти 28 с половиной тысяч случаев Covid-19.

Эту волну уже называют наиболее смертоносной за все время с начала пандемии (в среднем на Украине от коронавируса умирают около 700 человек в день). Во время прошлых пиков среднесуточная смертность была значительно ниже — от 200 до 400 человек.

Большинство регионов Украины переведены в "красную зону". Там введен ряд жестких ограничений, включая запрет на работу ресторанов, бассейнов и спортзалов, переход на дистанционное обучение в школах. Послабления частично распространяются на тех, у кого есть вакцина.

Мэр Киева Виталий Кличко прогнозирует, что новые ограничения продлятся в столице до декабря, но пик волны, по его словам, еще впереди. В настоящее время больницы Киева заполнены на 70%, палаты с кислородом — почти на 80%.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в ближайшие пару недель кривая заболеваемости Covid-19 достигнет своего пика, затем ожидается выход на плато — когда прекращается рост и некоторое время показатели находятся примерно на одном уровне.

Заболеваемость Covid-19 на Украине стабилизировалась, в то же время существует риск нового роста, прогнозируют в Киевской школе экономики. Всю прошлую неделю госпитализация ковидных пациентов держалась на уровне 5-6 тысяч человек в день, что создает большую нагрузку на местную систему здравоохранения.

Ситуацию с коронавирусом усугубляют довольно низкие темпы вакцинации: две прививки от Covid-19 получило всего около 17,5% населения.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны "выключить соцсети и включить мозг" и сделать вакцину от коронавируса.