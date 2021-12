ЕС решил продлить экономические санкции в отношении РФ

Главы государств и правительств Евросоюза в ходе саммита 16 декабря приняли решение о продлении экономических санкций в отношении РФ. Об этом в пятницу, 17 декабря, написал в Twitter председатель Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, решение принято "единогласно".

"Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и перейти к реализации минских соглашений", - подчеркнул он.

Massive consequences & severe cost will follow if Russia takes further military action against Ukraine.#EUCO leaders unanimously agreed to roll over economic sanctions against Russia.

We call on Russia to keep its part of the bargain and proceed with Minsk implementation. pic.twitter.com/uxeMXxM11u