ЕС: Россия вновь нарушила суверенитет Украины

Европейский Союз расценивает открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту из РФ в аннексированный у Киева Крым как "еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России". Об этом, как пишет Deutsche Welle, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, российская сторона предприняла еще один шаг в сторону "принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова" и новую попытку "изолировать Крым от Украины, частью которой тот является".

Стано также обратил внимание на то, что Крымский мост мешает проходу судов, следующих через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. ЕС ожидает, что Москва в данном вопросе будет придерживаться международного права, добавил он.

На строительство ушли миллиарды

Крымский мост над Керченским проливом строили более четырех лет. Его автомобильная часть была открыта в 2018 году, а первый поезд пройдет по нему в ночь на 25 декабря.

Украина, которой принадлежит Крым на основании норм международного права, а также Евросоюз и США протестовали против строительства Крымского моста. Возведенный над Керченским проливом мост - самое длинное подобное сооружение по всей Европе. Его протяженность составляет 19 километров. Строительство Крымского моста обошлось России в 228 млрд рублей (3,3 млрд евро в пересчете).