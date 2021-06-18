ЕС снял ограничение на въезд из 14 стран, в том числе: США, Новой Зеландии и Японии

С сегодняшнего дня страны-члены Евросоюза должны постепенно отменять ограничения на поездки для жителей ряда третьих стран.

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Совет ЕС вернул Соединенные Штаты в перечень стран, для граждан которых будут открыты границы, закрытые из-за пандемии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе в пятницу, 18 июня.

"После пересмотра в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, в отношении которых должны быть сняты ограничения на поездки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 18 июня 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран: Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США, Китая. Этот список будет пересматриваться каждые две недели.

При этом Совет подчеркивает, что для КНР границы откроются только тогда, когда эта страна откроет границы для ЕС.

Напомним, что ранее Франция открыла границы для туристов. Власти Франции поделили страны мира на красную, оранжевую и зеленую зоны. Украина попала в оранжевую.

Также сообщалось, что Канада ослабит ограничения для вакцинированных туристов. На данный момент путешественники, приезжающие в Канаду, проходят 14-дневный период изоляции, даже если получили обе дозы вакцины.