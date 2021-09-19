ЕС упростит въезд для работников с высокой квалификацией

В среду, 15 сентября, Европейский парламент (ЕП) одобрил новые поправки, которые касаются "голубой карты" Европейского союза (ЕС): впредь въезд в ЕС будет упрощен для специалистов с высокой квалификацией. Об этом пишет Euractiv.

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Поправки приняты после многолетних переговоров между учреждениями ЕС. ЕС собирается привлекать больше высококвалифицированных специалистов, поскольку сейчас в западных странах обостряется конкуренция за рабочие места.

По словам комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Йоханссон, что новые поправки помогут привлечь больше высококвалифицированных специалистов в Европу. Раньше граждан третьих стран больше привлекали Соединенные Штаты, Австралия и Новая Зеландия.

Впредь, если граждане третьих стран захотят получить "голубую карту", им необходимо будет заключить трудовой договор в одном из государств блока как минимум на шесть месяцев, раньше его нужно было заключать на год.

Кроме того, были упрощены правила, позволяющие обладателю "голубой карты" переезжать из одной страны ЕС в другую после 12 месяцев работы. Теперь к тем, у кого есть Голубая карта ЕС, могут также присоединиться члены семьи, имеющие разрешение на работу.

Дания и Ирландия отказались от этой системы. Эти государства, как и многие другие страны ЕС, которые действительно используют "голубую карту", имеют собственные национальные разрешения на работу для высококвалифицированных работников.

"Голубую карту" могут получить представители определенных профессией. Например, юристы, врачи, бизнесмены, журналисты, технические специалисты, инженеры и IT-специалисты. За 2019 год было выдано 36 800 карт, более трех четвертей из них выдала Германия.

Индийцы возглавили список тех, кто получил "голубую карту". В 2019 году ей обзавелись 9400 граждан Индии. На втором месте — россияне. За 2019 год 2600 высококвалифицированных специалистов из этой страны уехали на заработки в ЕС.