ЕС утвердил четвертый пакет санкций против России

Европейский союз в понедельник, 14 марта, принял четвертый санкционный пакет против России за вторжение в Украину. Об этом сообщила президентствующая в ЕС Франция.

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Как говорится в заявлении в Twitter, представители 27 государств-членов ЕС подтвердили санкции в отношении лиц и компаний, "причастных к нападению на Украину".

Их имена будут обнародованы после того, как состоится ускоренная публикация распоряжения о новых санкциях в официальном вестнике ЕС, заявила Франция. Официальный Париж сообщил, что санкции были разработаны в координации с западными партнерами.

Дипломаты ЕС также подтвердили заявление Всемирной торговой организации о том, что для России отменяется статус "наибольшего благоприятствования".

Лишение России этого статуса может привести к введению пошлин на российский экспорт.

Как уже сообщалось неофициально в понедельник, в этот раз санкции затронут миллиардера Роман Абрамович и других олигархов а также крупные нефтяные компании "Роснефть", "Транснефть" и "Газпромнефть" заявили о четвертом раунде санкций, .

Абрамовичу, владельцу британского футбольного клуба "Челси", и другим олигархам будет запрещен въезд в ЕС, а их активы в Евройском союзе, включая суперяхты и недвижимость, будут заморожены.

"Роснефть", "Транснефть" и "Газпромнефть" уже находятся под санкциями, которые теперь будут еще и ужесточены, сообщали источники. Однако запрет на покупку нефти у этих компаний введен не будет

На эти компании уже распространяются ограничения ЕС на кредитование и долговое финансирование.

Новые санкции включают запрет на инвестиции "Роснефти", "Транснефти" и "Газпромнефти", что заморозит финансирование из источников ЕС новых производственных и исследовательских проектов.

Но санкции не помешают странам и предприятияс ЕС покупать у перечисленных компаний них нефть, говорят источники.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил в понедельник, что четвертый пакет санкций будет направлен против торговли России, доступа к рынкам, членства в международных финансовых организациях и экспорта предметов роскоши. Санкции коснутся, в частности, сталелитейного, угольного и энергетического секторов.

"Это станет еще одним серьезным ударом по экономической и материально-технической базе, на которой Кремль поддерживает вторжение и из которой он берет ресурсы для его финансирования", — сказал Боррель.