ЕС утвердил кредиты для Украины, Грузии и Молдавии из-за Covid-19

Совет ЕС окончательно утвердил макрофинансовую помощь 10 странам — соседям Евросоюза, в том числе Украине, Грузии и Молдавии. Эти кредиты должны поддержать платежный баланс во время пандемии.

Совет Евросоюза утвердил пакет экстренной макрофинансовой помощи для 10 стран в рамках политики соседства и расширения. Согласно решению, принятому в среду, 20 мая, объем кредитного пакета составляет 3 млрд евро, сообщили в пресс-службе Совета ЕС. Необходимость в помощи вызвана пандемией нетипичной пневмонии COVID-19.

Какие страны получат кредиты ЕС

Самый большой кредит предусмотрен для Украины — 1,2 млрд евро. На втором месте Тунис — 600 млн евро. Помощь от Евросоюза получат еще две страны, входящие в программу ЕС "Восточное партнерство", — Грузия (150 млн евро) и Молдавия (100 млн евро), а также страны Западных Балкан, за исключением Сербии.

О макрофинансовой помощи из-за распространения коронавируса к Брюсселю обратился и Минск. В Еврокомиссии заявили о том, что готовы ее предоставить, но ждут договоренности между Беларусью и МВФ .

На что пойдет макрофинансовая помощь ЕС?

Макрофинансовая помощь — это кредиты на благоприятных условиях, выделяемые ЕС соседним странам для поддержки их платежного баланса. Максимальный срок погашения займов — 15 лет. В ЕС необходимость предоставления такой помощи объясняют тем, что из-за пандемии международная торговля сократилась, а капитал начал избегать развивающихся рынков. Это создало резкую нагрузку на платежный баланс многих стран.

Так как предоставление макрофинансовой помощи является антикризисной мерой, то эта программа будет действовать один год, а не 2,5 года, как обычно. Первый транш ЕС будет готов выплатить сразу после подписания меморандума о взаимопонимании между Еврокомиссией и правительствами государств-получателей. "Второй транш выделят, как только будут выполнены условия, закрепленные в меморандуме", — говорится в предложении Еврокомиссии о программе экстренной макрофинансовой помощи.

Условия предоставления помощи ЕС

Эти условия будут разными для каждой из десяти стран. В документе указывается, что они направлены на усиление макроэкономической стабильности, улучшение макроэкономического менеджмента, государственного управления и прозрачности, а также на создание условий для роста ВВП. "Кроме того, они (условия. — Ред.) должны быть сформулированы так, чтобы их можно было реализовать в короткое время и в контексте продолжающейся пандемии", — подчеркивается в документе.

Также для предоставления макрофинансовой помощи существуют предпосылки, общие для всех стран-партнеров ЕС: сотрудничество с МВФ, уважение демократических механизмов, включая многопартийную систему, верховенство права и соблюдение прав человека.