ЕС ужесточит проверку для получателей шенгенских виз

Европейский совет одобрил новые правила выдачи шенгенских виз, которые ужесточают процедуры проверки. Об этом говорится на сайте Евросовета.

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Заявителей будут фотографировать при подаче заявления, и именно эти снимки будут вносить в визовую систему стран шенгенского соглашения — VIS. Желающие въехать в ЕС будут проверяться сразу по нескольким базам, в перспективе VIS свяжут с базами Интерпола и Европола.

Минимальный возраст для снятия отпечатков пальцев планируется снизить с 12 до 6 лет, а максимальный возраст увеличить до 75 лет.

Новая система может заработать уже в 2022 году.