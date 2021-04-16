ЕС в 2022 году может отказаться от закупок вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Евросоюз может сделать выводы из проблем, возникающих вокруг вакцины против COVID-19 AstraZeneca, и в следующем году обойтись как без нее, так и без препарата Johnson&Johnson, отдав предпочтение продукции компаний Pfizer Inc/BioNTech и Moderna Inc.

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Как сообщила в пятницу в интервью телеканалу BFMTV представитель Минэкономики Франции Аньес Панье-Рюнаше, есть "очень высокая вероятность этого".

ЕС не приступал к обсуждению новых контрактов на предстоящий год на вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson - в отличие от Pfizer/BioNTech и Moderna, отметила она.

Она также сообщила, что Франция получит 7,5 млн из 50 млн дополнительных доз, которые ЕС ожидает от Pfizer/BioNTech.

Ранее сообщалось о возникновении тромбоза у тех, кто привился вакциноами производства AstraZeneca и Johnson&Johnson.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Коронавирус Вакцинация
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