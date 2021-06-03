ЕС в пятницу одобрит санкции против белорусских авиакомпаний

ЕС планирует в пятницу ввести санкции в отношении белорусских авиаперевозчиков из-за ситуации с посадкой авиарейса компании Ryanair в Минске, пишет в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Европейские дипломаты, как ожидается, одобрят в пятницу запрет на полеты белорусских перевозчиков в европейском воздушном пространстве", - говорится в сообщении.

По данным источников, если эти меры будут одобрены, они могут вступить в силу уже в ночь с пятницы на субботу.

Кроме того, на следующей неделе ЕС собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры, которые могут затронуть белорусских министров, а также представителей командования ВВС Белоруссии. Под санкции также может попасть одна организация - какая именно, не уточняется.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении белорусских лиц.

Посадка самолета

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

После приземления в Минске были задержаны летевшие этим рейсом один из создателей телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, и его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Протасевич является также редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Сапега в опубликованном видео, снятом правоохранителями после задержания, призналась, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".