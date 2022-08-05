ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

Европейский Союз ввел новые санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра "в ответ на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию РФ против Украины". Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС в четверг, 4 августа.

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Совет ЕС добавил Януковича и его сына в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры, за "их роль в подрыве или представлении угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства, а также — в случае с Александром Викторовичем Януковичем — за проведение сделок с сепаратистскими группировками в Донбассе", говорится в заявлении.

"Пророссийские" лица

В документе отмечается, что Виктор Янукович, будучи президентом Украины с 2010 по 2014 годы, проводил "пророссийскую политику", а после отстранения от власти переехал в Россию, откуда "продолжил деятельность, направленную на дестабилизацию Украины". Александр Янукович, по данным ЕС, ведет коммерческую деятельность на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, в частности, в энергетическом, угольном, строительном, банковском секторах и сфере недвижимости и имеет "тесные связи с пророссийскими сепаратистами".

Ранее Янукович и его сын были включены в санкционные списки ЕС в связи с обвинениями в незаконном присвоении и растрате государственных средств Украины.