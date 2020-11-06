ЕС ввел персональные санкции против Лукашенко и его окружения
Foto: AP/Scanpix/LETA

Совет Европы в пятницу утвердил дополнительный санкционный список по Беларуси, в который включены 15 высокопоставленных чиновников, в том числе президент Александр Лукашенко.

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"Исходя из тяжести ситуации, сложившейся в Беларуси, и в связи с продолжающимися репрессиями в отношении гражданского общества и активистов оппозиции, Александр Лукашенко и 14 других лиц должны быть включены в список лиц и организаций, на которые распространяются санкции", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Официального журнала Европейского Союза".

Ограничительные меры вступают в силу в день официальной публикации акта, то есть в пятницу. Санкции предусматривают замораживание в ЕС финансовых активов лиц и организаций, попавших в список, и запрет на выдачу виз в страны Евросоюза указанным в нем людям.

Это уже второй пакет санкций, принимаемых Евросоюзом после августовских президентских выборов в Беларуси, которые ЕС признал не соответствующими международным стандартам. Белорусские власти обвиняются в репрессиях в отношении независимых кандидатов и в жестоком разгоне участников мирных протестов.

2 октября ЕС принял дополнительные индивидуальные санкции в отношении 40 белорусских официальных лиц, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов и насилию по отношению к демонстрантам, журналистам и представителям оппозиции.

В ЕС также считают, что прошедшая 23 сентября так называемая инаугурация президента Лукашенко и его президентский мандат лишены демократической законности, и ожидают, что власти Беларуси впредь немедленно воздержатся от репрессий и насилия в отношении белорусского народа и безоговорочно отпустят на свободу всех задержанных по политическим мотивам.

В пятницу же пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил агентству "Интерфакс-Запад", что введение Евросоюзом новых санкций в отношении Беларуси не останется без ответа.

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