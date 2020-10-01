ЕС ввел санкции против участников строительства Крымского моста

ЕС внес в санкционный список двух человек и четыре юридических лица, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Соответствующее постановление размещено на правовом портале ЕС.

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В постановлении говорится, что ЕС не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России, а строительство моста и железнодорожных путей направлено на "дальнейшую изоляцию полуострова от Украины".

В список вошли следующие лица и организации:

Генеральный директор компании"Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов. Компания является оператором пассажирских перевозок в Крым.

Заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин, курировавший строительство моста в Керченском проливе.

Организации АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск", ФГУП "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.

Все они, по данным ЕС, тем или иным образом связаны со строительством моста.

Ранее, в марте 2018 года, ЕС уже ввел ограничения против шести компаний, участвовавших в создании Крымского моста: АО "Институт Гипростроймост", ПАО "Мостотрест", судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост" и АО "ВАД".