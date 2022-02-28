ЕС ввел в действие санкции против Центробанка РФ и закрыл воздушное пространство

Евросоюз в ночь на 28 февраля опубликовал документ, юридически утверждающий санкции против активов Центрального банка России и закрывающие для российских самолетов все воздушное пространство ЕС. Об этом пишет The Bell.

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Санкции против активов ЦБ

Запрещены все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ России. Ограничения распространяются на любые юридические лица и органы, действующие от имени или по указанию ЦБ.

В порядке исключения могут быть санкционированы сделки с ЦБ, если они необходимы для обеспечения финансовой стабильности Евросоюза и/или входящих в него государств.

Страна-член ЕС, решившая предоставить разрешение на операцию с российским ЦБ, должна немедленно проинформировать о своем намерении партнеров по ЕС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 27 февраля заявил, что страны-члены G7 (США, ЕС, Канада, Великобритания и Япония) заблокируют около половины финансовых резервов ЦБ России, "поскольку они находятся в банках стран G7". По его словам, страны G7 не смогут заморозить резервы, которые находятся в России и Китае.

Международные резервы России до ввода российских войск на территорию Украины (по состоянию на 18 февраля) с учетом золота составляли $643,2 млрд. Валютные резервы по состоянию на 1 февраля составляли $498 млрд (золота — $132,3 млрд). Таким образом, будут заблокированы не менее $240-250 млрд финансовых активов Банка России.

При полной заморозке резервов, размещенных в долларах, евро и фунтах стерлингов для поддержки рубля у Банка России останутся только золото, юани и резервы в МВФ (SDR). Китай не присоединялся к объявленным санкциям в отношении Банка России.

Чтобы предотвратить неизбежный обвал рубля, скачок инфляции и затормозить вывод капитала ЦБ может пойти на меры валютного контроля. Среди них вероятны ограничения на покупку валюты, а как крайняя мера — принудительная конвертация рубля для компаний и впоследствии для населения.

ЦБ в ночь на 28 февраля, по сообщениям Reuters и РБК, запретил российским брокерам продажу ценных бумаг по поручениям иностранных клиентов.

Закрытие неба

Евросоюз с 28 февраля полностью закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов.

Воздушным судам российских авиаперевозчиков или российских граждан/компаний/организаций запрещается приземляться, взлетать или пролетать над его территорией. Исключение — аварийная ситуация. Кроме того, посадка, взлет или пролет могут быть разрешены в гуманитарных целях (страна-член ЕС должна проинформировать о своем намерении партнеров по ЕС).

"Аэрофлот" уже объявил о приостановке полетов в Европу c 28 февраля.

О приостановке выдачи виз россиянам 24 февраля объявили власти Чехии, Латвии и Литвы. Исключение — случаи, связанные с "особыми гуманитарными причинами". 25 февраля к ним присоединилась и Япония.

Предыдущий санкционный пакет Евросоюза, относящийся к авиаотрасли (опубликован в ночь на 27 февраля) ввел запрет на продажу самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям, что, по мнению Брюсселя, усложнит передвижения внутри страны, поскольку три четверти нынешнего коммерческого воздушного флота России были построены в ЕС, США и Канаде.

Запрещается также продажа, поставка, передача, экспорт в Россию товаров и технологий, предназначенных для использования в авиации или космической индустрии.