ЕС выделил Украине 600 миллионов евро
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Украина продвинулась на пути реформ, в частности, в области судебной реформы, заявили в Еврокомиссии, объявляя о выделении очередного транша помощи. Деньги должны пойти на преодоление последствий эпидемии Covid-19.

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Европейская комиссия выделила Украине €600 млн в рамках макрофинансовой помощи (МФП) — это второй и последний транш в рамках текущей программы, первый на такую же сумму был предоставлен в декабре 2020 года. Сообщение пресс-службы опубликовано на сайте Еврокомиссии.

После этого транша сумма кредитов, предоставленных Украине в рамках многочисленных программ макрофинансовой помощи, достигла €4,4 млрд, отметили в Брюсселе.

"Эта выплата является частью пакета чрезвычайной помощи МФП в размере €3 млрд для десяти партнеров по расширению и соседству, цель которого — помочь им ограничить экономические последствия пандемии Covid-19. Эта программа является конкретной демонстрацией солидарности ЕС со своими партнерами, направленной на оказание помощи в борьбе с экономическими последствиями пандемии Covid-19", — говорится в сообщении.

"Мы оказываем Украине поддержку в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС в размере €1,2 млрд. Выделенный сегодня второй транш в размере €600 млн является четким признаком поддержки ЕС программы реформ Украины. Украина приложила значительные усилия для выполнения условий МФП, а также добилась удовлетворительного прогресса в работе с Международным валютным фондом. Предоставляя финансовую и техническую поддержку, ЕС способствует повышению уровня жизни украинского народа; оказывая сильную политическую поддержку, мы укрепляем интеграцию Украины в Европейский союз", — отметил вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис.

В пресс-релизе отмечается, что Украина является приоритетным партнером для ЕС. "С 2014 года Украина приступила к реализации амбициозной программы реформ, направленной на ускорение экономического роста и улучшение условий жизни своих граждан. Приоритетные реформы включают борьбу с коррупцией, реформу судебной системы, конституционную и избирательную реформы, улучшение делового климата, повышение энергоэффективности, земельную реформу, а также реформу государственного управления, цифровую трансформацию и децентрализацию", — отметили в ЕК.

В виде грантов и кредитов на поддержку реформ Украина уже получила более 17 млрд евро, которые выделялись в зависимости от прогресса в их проведении, отметили в Брюсселе.

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