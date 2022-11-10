ЕС выделит Молдове 250 млн евро на преодоление энергокризиса

Европейский Союз выделит Молдове для преодоления энергетического кризиса 250 млн евро, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом республики Майей Санду в четверг, 10 ноября, в Кишиневе.

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"Молдова сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, который касается как самих поставок газа и электроэнергии, так и возможностей заплатить за них. Заверяю, что мы сделаем все возможное, чтобы вы смогли преодолеть этот кризис", — пообещала фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС подготовил для Кишинева дополнительный пакет помощи в размере 200 млн евро. Из них 100 млн евро — это грантовая составляющая, а еще 100 млн — кредит. Эти деньги будут предоставлены с 1 января 2023 года по необходимости для покрытия расходов на энергоресурсы.

"Кроме того, дополнительно будут предоставлены 50 млн евро в качестве бюджетной поддержки, чтобы помогать самым уязвимым слоям населения", — пояснила глава Еврокомиссии. Она напомнила, что в 2022 году ЕС уже выделил Молдове 840 млн евро в виде кредитов и грантов.

"Газпром" резко сократил поставки газа в Молдову

На фоне сокращения российских поставок газа в Молдову Урсула фон дер Ляйен обещала оказать Молдове помощь в преодолении энергетического кризиса, а также в поставке газа из альтернативных источников. Майя Санду в свою очередь заявила, что российский концерн "Газпром" без каких-либо оснований сократил на 50% поставки природного газа в Молдову. По ее словам, снижение объемов поставок является политическим решением и не связано с вопросами оплаты.

С 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи газа Молдове на 30% и поставляет до 5,7 млн кубометров в сутки при необходимости в 11 млн кубометров. Компания объяснила снижение поставок техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.