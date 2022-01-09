ЕС выразил готовность оказать помощь Казахстану в мирном урегулировании кризиса

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза выразил обеспокоенность проявлениями насилия в Казахстане и предложил содействие в мирном урегулировании ситуации.

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"Мы обеспокоены насилием, вспыхнувшим после мирных протестов в Казахстане, который является важным партнером для Европейского союза", - сказано в документе, распространенном вечером в субботу в Брюсселе.

Боррель также выразил сожаление о гибели людей и осудил "широкомасштабные акты насилия".

"Важно предотвратить дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, постоянно проявлять сдержанность и избегать использования беспорядков в других целях. Мы готовы оказать помощь в мирном урегулировании кризиса", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.

Он указал на то, что "внешняя военная поддержка должна уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также основные права всех граждан".

Боррель от имени ЕС призвал власти Казахстана "выполнить свои обязательства в это непростое время, включая уважение прав человека и основных свобод своих граждан, в частности, свободу собраний, выражения мнений и СМИ".

На фоне массовых беспорядков в Казахстане ОДКБ направила в страну миротворческий контингент, в основу которого элитные части ВДВ России. Численность миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане - до 2,5 тысяч человек.

Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.