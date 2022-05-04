ЕС значительно расширит оборонную помощь Молдове
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Долг европейцев — помогать Молдове, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на встрече с президентом Майей Санду в Кишиневе. Деталей военной помощи он не назвал.

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Европейский Союз расширит помощь Молдове в сфере обороны. "В этом году мы хотим значительно увеличить нашу поддержку Молдовы и предоставить вооруженным силам этой страны дополнительную военную технику", — заявил в ходе визита в Кишинев в среду, 4 мая, председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Наш европейский долг — помогать вашей стране и поддерживать ее", — заявил глава Евросовета на встрече с президентом Молдовы Майей Санду. Он пообещал далее углублять партнерство с этим государством и усиливать интеграцию. По словам Мишеля, Евросоюз усилит поддержку "в области логистики и киберзащиты", а также приложит усилия для увеличения военного потенциала Молдовы. Деталей этого плана он не назвал.

В свою очередь Санду на совместной пресс-конференции указала, что ее страна готовится к "пессимистичным сценариям". "Но на данный момент мы не видим непосредственной опасности", — добавила она.

Ситуация в Приднестровье обострилась в конце апреля

В конце апреля обострилась ситуация в самопровозглашенной "Приднестровской молдавской республике" (ПМР) — пророссийском сепаратистском регионе. После нескольких взрывов на военных объектах и на территории телерадиоцентра власти "ПМР" объявили красный уровень террористической угрозы. 22 апреля представители российского военного командования сообщили, что в рамках "второй фазы спецоперации" планируется установить контроль над югом Украины, чтобы обеспечить выход в Приднестровье.

В граничащем с Украиной Приднестровье живут около 460 тысяч человек, почти половина из них имеют российское гражданство. С 1992 года на территории самопровозглашенной республики находится российский миротворческий контингент, в настоящее время насчитывающий примерно 1500 военнослужащих.

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