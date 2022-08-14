Еще один кризис в Европе. Жара и засуха тормозят подорванную агрессией России экономику ЕС

Европа столкнулась с новым кризисом точно в разгар трех других. Жаркое лето само по себе не новость, но вкупе с агрессией России против Украины, энергетической войной Кремля с Евросоюзом и постковидной инфляцией нынешний климатический катаклизм грозит поставить крест на восстановлении европейской экономики - второй крупнейшей в мире после США.

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Европейские реки пересохли, урожай увял, леса горят, а работники прячутся в тень. Ровно половина территории ЕС и Великобритании сейчас переживает засуху, согласно оценкам Еврокомиссии.

Мало засухи, так еще и жара. Этим летом Европа переживает уже третью волну экстремальных температур. Даже в прохладной Британии впервые в истории стукнуло 40 градусов.

В пятницу Англия официально объявила засуху на значительной части острова, а вечером того же дня тревожные новости пришли уже с континента. Уровень воды в главной европейской водной артерии - реке Рейн - упал ниже 40 см, что сделало ее практически непригодной для судоходства.

По Рейну возят нефтепродукты, металл и сырье. Когда он пересох в 2018 году, немецкая экономика недосчиталась 0,2% роста. Сейчас экономисты прочат ущерб до 0,5% ВВП, что в нынешних ценах - более 20 млрд евро.

Еще больший урон засуха и жара нанесли Франции и Италии - второй и третьей экономикам ЕС. Самая длинная итальянская река По почти пересохла, а ее французский аналог - Луара - того и гляди разделит судьбу Рейна. Во Франции - ключевой сельскохозяйственной державе Европы - июль оказался самым засушливым в истории: за весь месяц там выпало всего 9 мм дождя, в десять раз меньше обычного.

Пшеницу собрать успели, а вот урожай винограда, кукурузы и подсолнечника под угрозой. Оливки не уродились, гидроэлектростанции остановились, воду животным на альпийские пастбища завозят армейскими вертолетами.

Счет климатическим убыткам 2022 года идет на десятки миллиардов евро, даже если ущерб не превысит 0,2% ВВП, поскольку Западная Европа в этом году должна произвести товаров и услуг примерно на 20 трлн евро.

Такие счета как никогда не по карману европейцам. Они уже полгода живут в кризисе.

Еще в начале лета Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз и предупредила, что рост европейского ВВП остановился по меньшей мере до конца текущего года, а в следующем году в целом не превысит 1,5%, тогда как еще весной ЕС рассчитывал на 2,3%.

Представляя прогноз в начале июля, чиновники и экономисты ЕС ни разу не упомянули ни засуху, ни жару. И без них проблем было достаточно.

Сначала Европа столкнулась с рекордной инфляцией после ковидной пандемии из-за дефицита предложения товаров и рабочей силы на фоне резкого роста спроса на всё со стороны отпущенных на волю граждан и вернувшегося к работе бизнеса.

Потом Кремль пошел энергетической войной на ЕС, сократил поставки газа. А в конце зимы Владимир Путин отправил войска завоевывать Украину.

Цены на продовольствие и энергоносители взлетели еще выше, ЕС столкнулся с притоком миллионов беженцев и энергетическим кризисом, который в некоторых странах уже перерос в политический. И вот теперь вместо того, чтобы решать старые проблемы, европейцам приходится срочно заливать новый пожар.

Почему?

Если кратко - виновато изменение климата. А в изменении климата виноваты люди.

Ученые давно предупреждали, что вызванное человеком потепление нарушает климатическое равновесие и приводит к погодным "качелям" - зимой все чаще потопы, ураганы и морозы, а летом - засуха и жара, а вместо питательного дождя - разрушительные ливни с градом.

"Страны, где в целом привыкли к жаре и пожарам, столкнулись с тем же, но уже в экстремальном масштабе", - сказал Би-би-си член ученого совета при ЕС Мартен ван Аалст и назвал изменение климата причиной аномального лета в Средиземноморье и Великобритании.

Его уверенность разделяет глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер. Он ссылается на замеры температур земной поверхности из космоса спутниками Sentinel-3 европейской программы Copernicus. Этим летом они зафиксировали 45°C в Англии, 50°C во Франции и 60°C в Испании.

"Экосистема меняется. Меняется целиком и очень, очень быстро - быстрее, чем предвидели ученые еще несколько лет назад", - сказал он в интервью агентству Рейтер.

"Засуха, лесные пожары, мощные ураганы - все это очевидные признаки изменения климата".

Вот примерный список проблем, с которыми столкнулась Европа из-за жары и засухи 2022 года.

Вода

Нехватка воды подрывает судоходство, промышленность и сельское хозяйство. Людям запрещают поливать огороды и мыть машины.

В Европе пересохли самые длинные реки Германии и Италии Рейн и По, а французская Луара стремительно приближается к критической отметке.

Баржи и танкеры частично еще могут ходить по ним, но далеко не полностью загруженными, поэтому перевозка сырья (угля, мазута, стали) и готовой продукции (оборудования, машин) обходится дороже и постепенно становится нерентабельной.

В итоге немецкие и итальянские заводы и электростанции вынужденно жгут больше дорогого газа, чем подрывают планы ЕС сэкономить его на зиму. А то и вовсе закрываются, несут убытки и повышают цены - и этим еще больше тормозят европейскую экономику.

Франция, Испания и Британия уже ввели ограничения на воду для граждан, фермеров и промышленности, а Италия, Португалия и Польша, среди прочих, настоятельно рекомендовали экономить воду.

Еврокомиссия призвала не сбрасывать сточные воды в реки, а использовать очищенную городскую канализацию для полива полей.

Энергетика

Недостаток воды привел к падению выработки электроэнергии на европейских гидроэлектростанциях примерно на 20%. Сильнее других пострадали Испания и Италия, но проблемы не ограничены южной Европой.

В Норвегии пересыхают водохранилища. В результате ГРЭС производят меньше электроэнергии, а Норвегия традиционно экспортирует ее в Германию и Великобританию. Теперь же они вынуждены жечь газ и уголь.

Все это надолго. Даже если осень будет дождливой, в чем синоптики пока сильно сомневаются, для восполнения водохранилищ потребуется еще и мокрая зима.

На помощь могли бы прийти французские атомные станции, однако помимо дежурных летних остановок на профилактику, АЭС единственной ядерной державы ЕС страдают от жары - температура воды в реках слишком высока для охлаждения реакторов.

Не беда, ведь раз над всей Испанией и остальным ЕС безоблачное небо, поможет солнечная энергетика! Но нет. Солнечные батареи рассчитаны на 25°C, и на жаре их эффективность падает.

Оливки

Из-за жары оливки не уродились в Испании, а она производит половину всего оливкового масла в мире. В Италии и Португалии тоже неурожай из-за засухи. Поскольку воды нет, деревья не дают молодых побегов, и урожай следующего года также под вопросом.

Испания в этом сезоне выжмет всего 1 млн тонн оливкового масла, прогнозирует андалузская ассоциация фермеров ASAJA. В прошлом году было в полтора раза больше. Все было бы совсем плохо, если бы не запасы в полмиллиона тонн в испанских закромах.

Но цены все равно вырастут, предупреждают производители. Компания Acesur, которая продает масло в сотню стран, повысит оптовые цены на 20-25%, сказал Би-би-си управляющий Мигель Кольмерено. На ценах в магазинах повышение скажется через несколько месяцев, когда истекут нынешние годовые контракты.

В Андалусии основное производство, но там - засуха. Июль выдался самым засушливым с 1961 года, а испанское метеобюро AEMET обещает еще и сухую осень.

Испанцы летом целиком зависят от накопленной воды. У них крупнейшая в Европе сеть водохранилищ вместимостью 5,6 млрд кубометров, и сейчас уровень воды в них не превышает 40%. Обычно в начале августа он намного выше - даже в последнее десятилетие, самое жаркое за 125 тысяч лет, он не опускался ниже 50%.

Надежды на других производителей оливкового масла мало. Португалия переживает крупнейшую засуху с начала века. А в Италии 2022 год пока что бьет рекорды засушливости за все время наблюдений - с 1800 года.

Зерно

Пшеница в порядке, потому что ее уже почти собрали, а вот более поздние культуры, прежде всего кукуруза и подсолнечник, пострадают от засухи. Их урожай сократится на 8-9% и окажется намного ниже среднего за последние 5 лет, предсказывает научный центр при Еврокомиссии.

Это особенно чувствительно в свете нападения России на Украину - ведущего поставщика семечек и кукурузы. Российская агрессия и оккупация лишили Украину возможности экспортировать и производить зерно в прежних объемах.

Особенно пострадают от засухи зерновые на юге Франции, на севере Италии, в центральной Германии, в Испании, Португалии, Румынии и Венгрии.

Мясо

Животным приходится непросто. На полях не сочная трава, а сено, да и пастись под палящим солнцем не в радость. Дошло до козыря любого кризиса - привлекли армию.

Швейцария отправила шесть армейских вертолетов на помощь пастухам. За две недели они должны доставить полмиллиона тонн воды для нескольких тысяч коров, овец и свиней на альпийских пастбищах. Иначе скот пришлось бы сгонять в долину, где он сжевал бы траву, отведенную под сено на ближайшую зиму.

Если скотина продолжит недоедать, а фуражного зерна не хватит на всех из-за неурожая, тогда упадут и вес, и надои. В результате вырастут цены на мясо и молоко.

Вино

Из-за экстремальной жары некоторые виноделы во Франции и Италии вынуждены были начать сбор винограда на две-три недели раньше обычного.

Однако большинство - от Шампани и Бургундии до Роны и Бордо - приступят через неделю-другую и пока рассчитывают на то, что сдвинувшиеся сроки не сильно скажутся на качестве вина и 2022 год будет пусть не отменным, но и не провальным.

Люди страдают не меньше кукурузы

Экономический ущерб от засухи и жары не ограничивается урожаем и энергетикой. Людям тоже приходится непросто.

Не все могут в +45°C развозить еду на велосипеде или собирать урожай в поле. И самозанятые, и бизнес вынуждены сокращать рабочие часы в ущерб доходам.

Из-за лесных пожаров страдает и туристическая отрасль, и население. Десятки тысяч человек уже эвакуировали из районов лесных пожаров во Франции, Испании и Португалии.

Растут расходы на электроэнергию, потому что люди вынуждены кондиционировать дома, а предприниматели - магазины и рестораны.

Жара сказывается и на здоровье европейцев. Международная метеорологическая организация предупредила, что звенящий летний зной способствует концентрации вредных веществ в атмосфере, особенно в мегаполисах.