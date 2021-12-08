Еще одна страна объявила дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине

Представители Австралии не поедут на зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году в знак протеста против нарушений прав человека в Китае. Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает "Дождь" со ссылкой на Reuters.

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По его словам, Австралия присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине вслед за США и другими странами-союзниками.

Моррисон объяснил, что в последнее время Австралия добивалась, чтобы власти Китая ответили на обвинения в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также объяснили действия Пекина против импорта австралийских товаров. Однако китайские власти не ответили на вопросы, поднятые Канберрой.

"Поэтому неудивительно, что официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на предстоящие Олимпийские игры", — заявил Моррисон.

Ранее в Белом доме объявили, что американские дипломаты не поедут на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. Американские власти объяснили, что такое решение принято из-за "продолжающегося геноцида" в КНР и "преступлений против человечности" в Синьцзяне, где проживают уйгуры. При этом такой бойкот не помешает поехать на соревнования американским спортсменам.

Власти Китая пригрозили США ответными мерами за бойкот Олимпийских игр в Пекине, не уточнив, какими.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.