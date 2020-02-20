Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.

"В результате проведенной японскими медиками проверки коронавирус диагностирован еще у двоих граждан России. В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни - без ярко выраженных симптомов", - говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке посольства.

Представители посольства продолжают поддерживать постоянный контакт с соотечественниками, которые в настоящее время находятся в лечебных учреждениях в Японии.

"Наши граждане чувствуют себя нормально", - уточняют в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что из 621 заразившегося коронавирусом на борту Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, двое скончались.

Как следует из сообщения телеканала NHK, умершие - мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.

На лайнере находились 24 гражданина России, ранее поступала информация о том, что двое из них инфицированы и изолированы. Сведений о том, что они могли быть среди умерших, нет.

В среду первая группа пассажиров лайнера после проверки на наличие инфекции, была отпущена властями на берег. Вторая группа начала покидать судно в четверг.

Всего на борту лайнера находились 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.