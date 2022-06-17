По подсчетам исследователей из Йельского университета, с конца февраля Россию покинули около тысячи западных компаний. Вероятно, наиболее заметными для простых россиян стали уход самого популярного в мире фастфуда и газировки. Теперь жителям российских городов предлагают обедать во "Вкусно и точка", а альтернативу бигмака запивать отечественной "Модной мартышкой".

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Урезанное меню и замазанные маркером логотипы



McDonald’s заявил об уходе с российского рынка и закрытии ресторанов еще в марте, хотя до недавнего времени в стране продолжали работать несколько десятков точек, открытых по франшизе. В середине мая стало известно, что один из сотрудничавших с американской компанией франчайзи, сибирский бизнесмен Александр Говор, выкупил более 700 ресторанов сети по всей стране. Сумма сделки не раскрывается, однако по ее условиям заведения должны сменить название, ассортимент и дизайн.

При этом поесть в ресторанах, работающих под оригинальным брендом, можно и сейчас — по условиям договора о франшизе, до 2023 года McDonald’s продолжит работу в трех аэропортах Москвы и петербургском Пулково, а также на столичном Ленинградском вокзале.

12 июня, в День России, полтора десятка бывших макдоналдсов открылись в Москве под новым брендом "Вкусно и точка". Название, ставшее известным всего за пару часов до этого, быстро стало предметом шуток. Пользователи соцсетей не стеснялись соревноваться в остроумии: "Вкус носочка", "Невкусно и просрочка", "Ешь и помалкивай", "Жри, что дают".

Флагманское заведение расположилось на Пушкинской площади — там в 1990 году собралась многотысячная толпа на открытии первого ресторана американской сети в СССР. По оценкам журналистов, в этот раз событие привлекло куда меньше внимания — в первые часы работы собралось несколько сотен человек. На следующей неделе "Вкусно и точка" запустят в Санкт-Петербурге, а позднее и в других российских городах.

Из меню нового обшепита пропали бигмак и мороженое McFlurry (как утверждается, из-за "стойкой ассоциации с брендом McDonald’s"). По словам журналистов, посетивших 12 июня ресторан на Пушкинской, гости не могли купить шримп-ролл, бигтейсти и некоторые другие популярные среди россиян позиции, привычные названия бургеров изменились. Логотип американской компании на соусах был просто замазан черным маркером, а картошку фри упаковали в обычный белый картон. Не было и привычных напитков — Coca-Cola, Fanta и других брендов.

Foto: SIPA/Scanpix/LETA





Funky Monkey и "Русский дар"





Впрочем, скоро Coca-Cola нельзя будет купить и в обычных российских магазинах — 16 июня американская компания сообщила, что больше не будет продавать и производить напитки на своих десяти заводах в России. Решение касается как популярной газировки, так и других брендов, которыми владеет корпорация — речь идет также о бутилированной воде, холодном чае, соках и энергетиках. Впрочем, пока что напитки приобрести можно — на складах остались запасы, но они истощаются.

В марте Coca-Cola приостановила часть бизнеса в России и перестала отправлять на местные заводы ингредиенты, необходимые в производстве. В середине мая гендиректор компании Джеймс Квинси предупреждал, что корпорация может "в какой-то момент полностью исчезнуть" с российского рынка. По его словам, окончательное решение будет зависеть от развития событий в Украине.

Еще до объявления об уходе Coca-Cola в Подмосковье сообщили о начале производства российской альтернативы — газировок под брендом Funky Monkey. Например, вместо Fanta будут производить Funky Monkey Orange. Утверждалось, что вкус напитков будет идентичным, зато цена будет ниже на 10-15%.

Главный конкурент Coca-Cola, компания PepsiCo свою деятельность в России также приостановила. Тем не менее, ее продукцию все еще можно купить. 10 июня стало известно, что пассажирам бизнес-класса на рейсах "Аэрофлота" вместо Coca-Cola стали предлагать Pepsi. Весной российские СМИ сообщали, что для российского рынка могут разработать новую линейку напитков под общим брендом "Русский дар" (сейчас под ним производят квас).