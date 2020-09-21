"Если нужно, мы будем протестовать годы". Тихановская в Брюсселе призвала ЕС вводить санкции

Главный оппонент Александра Лукашенко на прошедших в августе выборах президента Беларуси Светлана Тихановская призвала ЕС как можно быстрее ввести санкции против белорусских чиновников и заявила, что, если понадобится, оппозиция будет проводить акции протеста в течение нескольких лет.

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В понедельник утром Тихановская провела встречу с главами МИД Евросоюза в Брюсселе и выступила перед комитетом Европейского парламента по иностранным делам. По некоторым данным, фамилии Лукашенко в санкционном списке ЕС нет.

"Разумеется, я попросила эти страны о помощи. Мы сами сделали многое для разрешения этой ситуации силами белорусского народа, но сейчас мы понимаем, что нам нужна внешняя помощь, — сказала Тихановская на пресс-конференции. — Для введения этих санкций понадобилось очень много времени. Думаю, у лидеров есть причины не торопиться с санкциями, но во время этой встречи я попросила их быть более смелыми в своих решениях".

Тихановская встретилась с министрами иностранных дел ЕС за завтраком, после которого между главами внешнеполитических ведомств начались формальные переговоры. Выступление Тихановской перед комитетом по иностранным делам состоялось днем, а вечером Тихановская планирует встретиться с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Она рассказала нам о событиях в Беларуси", — сказал журналистам после завтрака Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Хочу подчеркнуть, что мы выступаем за всеобъемлющей национальный диалог о правах белорусского народа на честные выборы", — отметил он.

Позже Тихановская провела совместную пресс-конференцию с президентом Европейского парламента Давидом Сассоли, на которой призвала лидеров ЕС не медлить с санкциями и заявила, что народ Беларуси не считает Александра Лукашенко легитимным президентом.

Тихановская: если нужно — протест продлится годами

Выступая перед комитетом Европарламента по иностранным делам, Тихановская заявила, что составила список белорусских чиновников, против которых, по мнению оппозиции, следует ввести санкции. Есть ли в этом списке имя Александра Лукашенко, она не уточнила.

Кроме того, Тихановская пообещала, что протест в Беларуси не стихнет. "Мы подали миру пример того, как бороться за демократию. Наше движение организовано горизонтально, его лидеры — женщины, оно организовано снизу", — начала она свое выступление перед комитетом.

Тихановская напомнила, что требования белорусской оппозиции не изменились — это освобождение политзаключенных, проведение новых выборов и введение санкций против ответственных за репрессии. "Народ Беларуси никогда не признает результатов выборов 9 августа. Лукашенко утратил остатки легитимности и доверия", — подчеркнула она.

Однако вместо диалога с оппозицией режим Александра Лукашенко применяет к протестующим репрессии, отметила Тихановская. "Лояльная ему милиция чувствует себя безнаказанно и организует карательные операции. […] Вы должны понять, что это происходит в центре Европы в 2020 году", — сказала Тихановская.

Несмотря на это, оппозиция будет продолжать протест. "Мы будем протестовать только, сколько нужно — недели, месяцы, если нужно — годы", — заявила Тихановская. "Мы больше не вернемся к тому государству, в котором жили 26 лет", — добавила она.

Помимо персональных санкций, Тихановская просит страны Евросоюза "переоценить" сотрудничество с близкими правительству белорусскими компаниями и рассматривать Координационный совет оппозиции Беларуси как единственный легитимный институт, способный обеспечить транзит власти в стране. Она подчеркнула, что "защита прав человека и демократии — это не вмешательство во внутренние дела".

Тихановская закончила свое выступление словами "Жыве Беларусь!".

Санкции против Лукашенко?

Еще до завтрака стало известно, что главы МИД ЕС будут обсуждать вопрос о личных санкциях против Александра Лукашенко. Глава МИД Германии Хайко Маас написал об этом в "Твиттере".

In den vergangenen Wochen ist nichts besser geworden in #Belarus. Die Gewalt,die Lukaschenko gegen friedliche Demonstranten ausüben lässt,

ist völlig inakzeptabel. Wir werden uns heute auch damit befassen,ob wir als EU auch Lukaschenko als den Hauptverantwortlichen sanktionieren. https://t.co/huPrr2i5k2 — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) September 21, 2020

"Приходится признать, что за последние недели в Белоруссии ничего не улучшилось. Насилие, которое Лукашенко применяет в отношении демонстрантов, совершенно неприемлемо. Сегодня мы также рассмотрим, будут ли введены санкции ЕС против Лукашенко как против главного ответственного лица", — отметил министр.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус в понедельник призвал Евросоюз как можно скорее ввести санкции.

"Настало время для конкретных действий, и, определенно, меньшее, что мы можем сделать — это ввести санкции. Я надеюсь, что наши коллеги в ЕС не будут держать Евросоюз в неопределенности и не станут брать его в заложники. Настало время действовать, — сказал он. — Речь не только о санкциях, а о поддержке гражданского общества и свободных СМИ. Недостаточно просто выразить сочувствие в отношении народа — народ страдает, пока мы разговариваем. Людей держат под стражей, пытают, насилуют, и безусловно это заслуживает нашего внимания и, возможно, независимого расследования".

В то же время корреспондент Би-би-си в Брюсселе Гэвин Ли сообщает со ссылкой на источники в ЕС что имени Александра Лукашенко в санкционном списке нет. Европейские дипломаты надеются, что это позволит поддерживать с Лукашенко диалог и в конце концов может подтолкнуть его к добровольному отходу от власти.

10 сентября Европарламент принял резолюцию по Беларуси, в которой отказался признавать избрание Лукашенко президентом и результаты выборов, потребовал освобождения Марии Колесниковой и всех политзаключенных, а также выразил поддержку Светлане Тихановской и Координационному совету оппозиции Беларуси.

С 5 ноября, когда истечет нынешний президентский срок Александра Лукашенко, Европарламент не будет признавать его президентом Беларуси, говорится в резолюции. Европейские законодатели также осудили "гибридное вмешательство" России в белорусскую политику и выразили безоговорочную поддержку белорусскому народу в его борьбе за демократию.

Кипр против

Окончательное решение о введении санкций будет принято несколько позже — это произойдет на особом саммите Совета Европы с участием лидеров европейских государств, который начнется 24 сентября. Однако препятствием для санкций может стать позиция Кипра.

Представители этого государства требуют параллельно ввести санкции против Турции, которая ведет незаконную, по мнению кипрских властей, разведку нефтегазовых месторождений в его экономической зоне.

Дипломаты Кипра открыто говорили, что поддержат санкции против белорусских чиновников, только если они будут введены параллельно с мерами против Турции.

Конфликт между Кипром и Грецией с одной стороны и Турцией с другой вышел на новый уровень в начале августа, когда в спорный район отправилось турецкое геологоразведывательное судно "Орук Рейс" в сопровождении пяти военных кораблей. Греческий флот взял их на сопровождение, что привело к столкновению греческого и турецкого кораблей. Истребители двух стран преследовали друг друга в небе над Кастелоризо, немало напугав туристов. С тех пор Греция требует поддержки от своих партнеров по Евросоюзу.

Что происходит в Беларуси?

В минувшие выходные в Минске и других городах снова прошли массовые акции протеста, которые сопровождались массовыми задержаниями и столкновениями.

В понедельник в стране продолжились забастовки. На четвертом рудоуправлении предприятия "Беларускалий", профсоюз которого объявил бессрочную забастовку, один из шахтеров — Олег Куделка — отказался подниматься на поверхность, а позже произошли задержания.

Куделка потребовал освобождения задержанных членов стачечного комитета "Беларуськалия" и отставки генерального директора. Как сообщили в стачкоме, Куделку извлекли из шахты и увезли.

"Поступила информация от жены Олега. Он звонил ей и передал примерно следующее: подняли на поверхность, загрузили в скорую и в сопровождении машины с неизвестными лицами везут в психоневрологический диспансер", — сообщили в телеграм-канале стачечного комитета.

Позже стачком уточнил, что шахтера отпустили домой, а нескольких сотрудников, пришедших поддержать его, задержала милиция. "Народ даже глазом не успел моргнуть, как ОМОН из нескольких бусов налетел на группу мирных рабочих, которые вышли, чтобы поддержать своего коллегу. Всех упаковали, увезли в неизвестном направлении. Прямо на территории рудоуправления!! Что будет завтра? Дубинками будут гнать в забой?", — написали в стачкоме.

"Беларускалий" — один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений в мире. Задержания членов стачечного комитета предприятия начались еще в августе, после того как 17 числа была объявлена первая после президентских выборов забастовка. Задерживают и членов стачечных комитетов других предприятий.