Если ситуация с Covid-19 ухудшится еще больше, работать оставят только магазины товаров первой необходимости

Если Латвия попадает в самую высокую из четырех установленных Минздравом категорий риска распространения Covid-19, будут работать только магазины товаров первой необходимости, развлекательные заведения будут закрыты, будет ограничено предоставление медицинских услуг и введен ряд других ограничений.

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Правительство во вторник приняло предложенную Министерством здравоохранения стратегию борьбы с Covid-19. Она предусматривает четыре категории риска, первая из которых является самой низкой, а четвертая — самой высокой. "Сейчас мы находимся в третьей категории риска", — пояснил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Стратегия предусматривает три фактора, которые по отдельности или в комбинации могут привести к попаданию Латвии в четвертую, самую высокую, категорию риска распространения Covid-19.

Одним из таких факторов является количество пациентов, госпитализированных с диагнозом Covid-19. Если количество таких больных достигнет 80% от возможностей больниц по приему пациентов, будет достигнута четвертая категория риска. Также это произойдет, если число случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей превысит средний показатель по Европейскому союзу (ЕС) на 50% или если смертность среди пациентов с Covid-19 в Латвии превысит средний показатель по ЕС.

План предусматривает, что в такой ситуации, наряду с вышеупомянутыми ограничениями, как в помещениях, так и на улице лимит на скопления людей будет составлять 50 человек. В такой ситуации не будут проводиться ни публичные, ни частные мероприятия, за исключением похорон. В области культуры будет происходить только выдача книг в библиотеках, другие мероприятия будут отменены.

Кроме того, прекратят работу места религиозной деятельности, богослужения будут проводиться только удаленно. В местах общественного питания еда будет подаваться только на вынос, на всех местах работы необходимо будет носить маски или щитки, прикрывающие рот и нос. Работу прекратят не только бары и заведения подобного типа, но и места активных развлечений, такие как бассейны и приключенческие тропы.

В условиях очень высокого риска распространения Covid-19 не будут проводиться очные занятия художественной самодеятельности и творческих коллективов, а также занятия по интересам, при индивидуальных занятиях нужно будет соблюдать дистанцию два метра. Будут запрещены детские лагеря и очные занятия профессионального образования для взрослых.

Спортивные тренировки будут проводиться только на открытом воздухе в группах не более 20 человек при соблюдении дистанции два метра. В закрытых помещениях смогут проводиться только контролируемые тренировки взрослых команд Латвийской олимпийской сборной и Латвийской паралимпийской сборной, а также профессиональных спортсменов.

Не будут проводиться спортивные соревнования, за исключением контролируемых международных соревнований высшего уровня по олимпийским видам спорта для взрослых и без зрителей.

В случае достижения четвертой категории риска будут запрещены тренировки в спортзалах, работу прекратят спортивные базы.

При достижении этого уровня риска в дошкольных образовательных учреждениях будут работать дежурные группы, для 1-6-х классов образовательный процесс будет проходить только в рамках одного класса и частично в удаленном формате. Учащиеся 7-12-х классов в таком случае будут учиться дистанционно. Для студентов профессиональных и высших учебных заведений обучение будет проходить частично дистанционно.

Будут запрещены посещения центров социального ухода и больниц, будет ограничено предоставление амбулаторных услуг в больницах, за исключением услуг для тяжелобольных или паллиативных пациентов. Также будут строго ограничены амбулаторные и стационарные медицинские услуги.

В плане поясняется, что меры, рекомендованные для каждого уровня риска, реализуются не одновременно, а постепенно, в зависимости от факторов, которые являются ведущими в распространении вируса на конкретный момент.