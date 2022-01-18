ЕСПЧ нашел нарушение в деле заочно осужденного экс-акционера "ЮКОСа" Невзлина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выявил нарушения в деле бывшего крупнейшего акционера НК "ЮКОС" Леонида Невзлина, заочно приговоренного в 2008 году к пожизненному заключению за организацию ряда убийств.

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Как отмечается в пресс-релизе ЕСПЧ по итогам рассмотрения жалобы Невзлина, судом было установлено в отношении него нарушение ч.ч. 1 и 3 (d) ст. 6 Конвенции о защите прав человека (право на справедливое судебное разбирательство) в связи с отсутствием у его защиты возможности допросить одного из потерпевших.

При этом суд не установил аналогичных нарушений по поводу показаний иных свидетелей, говорится в сообщении.

"Никаких претензий в связи с материальным или моральным ущербом заявитель не предъявлял", — уточнили в ЕСПЧ.

Невзлин, как поясняет ЕСПЧ, жаловался, в частности, на то, что он не был уведомлен о предъявленных ему обвинениях, что суд первой инстанции принимал доказательства, полученные в ходе других судебных разбирательств, и что судья отказал ему во времени для подготовки своей защиты и возможности вызвать свидетелей. Также Невзлин указывал, что судья намекнул, что он виновен в убийстве во время судебного разбирательства.

Мосгорсуд 1 августа 2008 года заочно признал Невзлина виновным в организации убийств и покушений на убийства и приговорил его к пожизненному заключению.

В частности, судом было установлено, что Невзлин совместно с бывшим главой службы безопасности ЮКОСа Алексеем Пичугиным, который сейчас отбывает пожизненное заключение, организовал убийства директора ТОО ТФ "Феникс" Валентины Корнеевой и мэра Нефтеюганска Владимира Петухова (при этом был ранен его охранник Вячеслав Кокошкин), одного из управляющих австрийской нефтяной компании "Ист Петролеум Хандельсгез МБХ" Евгения Рыбина, а также водителя Рыбина Николая Федотова.

Свое уголовное дело Невзлин считает незаконным и политически мотивированным.

Невзлин с июня 2003 года проживает в Израиле, где в ноябре 2003 года получил гражданство.