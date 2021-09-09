ЕСПЧ не разрешил Литве высылать афганцев, бежавших от режима талибов
Foto: Reuters/Scanpix

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду наложил временный запрет на высылку пяти граждан Афганистана из Литвы.

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Как говорится в сообщении суда, временные меры защиты действуют до 29 сентября. В нем также отмечается, что заявителями являются граждане Афганистана, которые прибыли в Беларусь в августе. С этого времени они пытались попасть в Литву, стремясь получить политическое убежище. Мигранты утверждают, что сбежали от преследований захватившего контроль в Афганистане режима талибов.

ЕСПЧ также отмечает, что мигранты несколько раз не смогли попасть в Литву, были возвращены в Белоруссию, застряли на границе, а с 5 сентября скрываются на территории балтийской страны.

В этом году в Литву через границу с Белоруссией попали более 4 тыс. нелегальных мигрантов.

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