ЕСПЧ: обязательная вакцинация детей не нарушает права человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил в деле против Чехии, что обязательная вакцинация детей в соответствии с чешским календарем вакцинации не нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

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В решении суда указано, что в Чехии есть общая обязанность вакцинировать детей против девяти болезней, но эту обязанность нельзя навязывать физически. Тем не менее, если родители без существенной причины не выполняют эту обязанность, их можно штрафовать.

В конкретном случае жалобу в суд подали пять человек, чьих детей не приняли в дошкольные образовательные учреждения из-за отсутствия прививок. В одном случае родители были оштрафованы. Суд постановил, что принудительная вакцинация является нарушением неприкосновенности частной жизни, однако выбранный Чехией путь имеет легитимную цель - защита здоровья окружающих, в том числе тех, кто по медицинским показаниям не может прививаться.

ЕСПЧ указывает, что план вакцинации Чехии основан на рекомендациях экспертов. “Это можно охарактеризовать как ответ государства на социальную необходимость защищать индивида и общества от заболеваний, а также предотвращение снижения объема вакцинации среди детей”, - объяснил ЕСПЧ.

В сообщении суда указано, что, принимая решения, затрагивающие детей, их интересы надо ставить в приоритет. В вопросе иммунизации целью должна быть защита всех детей от серьёзных заболеваний либо через вакцинацию, либо благодаря коллективному иммунитету. Соответственно, стратегия вакцинации Чехии соответствует наилучшим интересам детей. ЕСПЧ считает, что Чехия действовала соразмерно, чтобы обеспечить безопасность общества.