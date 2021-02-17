ЕСПЧ потребовал от России освободить Алексея Навального

Европейский суд по правам человека потребовал от России освободить оппозиционера Алексея Навального, которого российский суд постановил отправить в колонию за нарушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На сайте Навального выложена копия письма, полученного из суда адвокатом политика Ольгой Михайловой. В документе говорится, что ЕСПЧ решил передать властям России требование освободить Навального как минимум на то время, которое потребуется Страсбургскому суду на рассмотрение жалобы политика на действия и решения российского суда.

ЕСПЧ обосновал это требование собственным регламентом — в частности, пунктом 39. Он дает суду право требовать от сторон разбирательства применения временных мер, необходимых для адекватного рассмотрения жалобы.

В частности, суд имеет право на подобные требования в случае, если видит угрозу жизни или здоровью заявителя. В письме на имя Михайловой суд отметил, что речь идет именно о такой ситуации.

В пресс-релизе, размещенном позднее на сайте ЕСПЧ, отмечается, что прежде чем принять решение суд задал представителям Навального и властям России три вопроса:

Существует ли риск для жизни заявителя с учетом того, что он предположительно пережил покушение с использованием нервно-паралитического вещества, а виновных в случившемся российские власти не нашли?

Если риск существует — какие меры российские власти приняли для обеспечения безопасности заявителя, в том числе в СИЗО?

Существуют ли средства регулярного независимого мониторинга условий содержания заявителя и соответствуют ли они европейским стандартам?

В пресс-релизе приводятся ответы сторон. По данным ЕСПЧ, власти России сообщили, что Навальный содержится в хорошо охраняемом учреждении, а его камера оборудована видеонаблюдением.

Кроме того, власти России сообщили суду, что Навальный имеет доступ к средствам связи на территории СИЗО, а также может звонить по телефону и встречаться с адвокатами.

Однако сам Навальный сообщил суду, что не считает достаточными меры, принятые государством для обеспечения его безопасности.

На прошлой неделе Навальный попросил комитет министров Совета Европы возбудить в Европейском суде по правам человека разбирательство о неисполнении Россией решений ЕСПЧ по делам политика.

Комитет состоит из представителей всех 47 государств-членов Совета Европы и контролирует исполнение решений ЕСПЧ национальными властями. С 2010 года комитет применил меры по жалобе на страну лишь однажды — в отношении Азербайджана в похожем деле оппозиционера и блогера Ильгара Мамедова.

Навальный просил содействия у комитета министров в связи с "вопиющим отказом" России подчиняться его решениям не только по делу "Ив Роше", но и по делу о преследованиях на митингах, которые суд в 2018 году признал политически мотивированными.

В 2017 году ЕСПЧ признал, что Навальный был осужден по делу "Ив Роше" с нарушением 6-й и 7-й статей Конвенции о правах человека: судебное разбирательство было несправедливым, а приговор, по мнению суда, был вынесен за коммерческую деятельность, которая не могла квалифицироваться как уголовное преступление.

ЕСПЧ прямо указал, что суды в России должны устранить установленные в этом деле нарушения Конвенции. Исполнить его решение без отмены приговора невозможно.

Верховный суд России отменять приговор отказался. Симоновский райсуд Москвы 2 февраля ужесточил его исполнение, заменив Навальному условный срок на реальный.