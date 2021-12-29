ЕСПЧ потребовал от России приостановить решение о ликвидации "Мемориала"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России приостановить исполнение судебных решений о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал" ("ММ") и правозащитного центра "Мемориал". Об этом говорится в письме ЕСПЧ, размещенном в среду, 29 декабря, в Telegram-канале правозащитного центра, пишет Deutsche Welle.

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В нем отмечается, что ликвидацию необходимо приостановить как минимум до тех пор, пока ЕСПЧ не примет решение по жалобе на закон об "иноагентах", которую подали еще в 2013 году 11 российских некоммерческих организаций, в том числе "ММ" и "Мемориал".

"Председатель секции, которой было передано дело… решил указать правительству России в соответствии с правилом 39, что в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства — исполнение решений о ликвидации организаций-заявителей должно быть приостановлено на период, необходимый для рассмотрения Судом заявления № 9988/13", — следует из скрина письма ЕСПЧ.





Верховный суд РФ запретил "Международный Мемориал"

Ранее, 28 декабря, ВС России принял решение о запрете "Международного Мемориала". Общество и его региональные подразделения решено ликвидировать. Генпрокуратура РФ в своем иске в суд утверждала, что "Мемориал" якобы неоднократно нарушал законы, а также занимался политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

Организация отвергла претензии ведомства. "Мемориал" обжалует решение ВС РФ в российских судах, а если потребуется, то и в Европейском суде по правам человека.

В среду, 29 декабря, Мосгорсуд вынес решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". На то, чтобы зачитать приговор, судья потратила менее одной минуты. После чего судебные приставы выпроводили всех журналистов из зала трансляций, откуда те следили за ходом судебного разбирательства.





Иски Генпрокуратуры

В ноябре прокуратура заявила о намерении добиться ликвидации двух структур "Мемориала". Один иск — о ликвидации "Международного Мемориала" — был подан Генпрокуратурой в Верховный суд РФ. Второе заявление — о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" — прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд. Поводом для обращения в суд, как указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушения "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов, в частности закона об "иностранных агентах".





Протесты против ликвидации "Мемориала"

Решение о ликвидации "Международного Мемориала" вызвало огромный резонанс не только внутри России, но и на международной арене. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал преследование организаций "Мемориала" оскорблением правозащитной деятельности во всем мире. Правительство ФРГ осудило действия российских властей как противоречащие международным обязательствам по защите основополагающих гражданских прав. Крупная международная правозащитная организация Amnesty International призвала к отмене решения о запрете "Мемориала", назвав его оскорблением памяти миллионов жертв ГУЛАГа.