ЕСПЧ присудил детям Лимонова по 10 тысяч евро за ликвидацию НБП

Страсбург решил, что ликвидация Национал-большевистской партии, признанной экстремистской в 2007 году, нарушала права на свободу собраний. Заявителем по делу был основатель НБП и писатель Эдуард Лимонов

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу писателя Эдуарда Лимонова (Савенко) и четверых его соратников на отказ в регистрации Национал-большевистской партии (НБП, признана экстремистской и запрещена в России), ее ликвидацию и судебный запрет. Двоим детям Лимонова, умершего в 2020 году, и нацболам Александру Аверину, Андрею Дмитриеву, Сергею Фомченкову и Андрею Волынцу присудили компенсацию по €10 тыс. каждому, которую должны выплатить российские власти, следует из текста решения на сайте ЕСПЧ.

Лимонов и другие заявители полагали, что Россия нарушила в отношении них статью 11 Европейской конвенции, которая посвящена свободе собраний. По их мнению, запрет НБП "не был необходим в демократическом обществе и был несоразмерен нарушениям закона", которые предположительно допускали ее сторонники; действовавшие добросовестно и в пределах закона. До запрета и ликвидации по суду в 2007 году НБП несколько раз подавала заявки на регистрацию, которые отклонялись "без уважительных причин", считали заявители.

Правительство России настаивало, что ликвидация НБП была "законной мерой, принятой в пределах усмотрения государства", и что она стала результатом "повторяющихся нарушений разумных требований закона", которые объединение не смогло исправить в течение положенного шестимесячного срока. Кроме того, многие члены НБП, включая заявителя Аверина, были осуждены за различные уголовные преступления, включая вандализм и хулиганство, указывал представитель России.

Страсбург признал, что члены и руководители НБП стали жертвами нарушения права на свободу собраний; при этом он сослался на похожие решения, связанные с российскими организациями Свидетелей Иеговы (признаны экстремистскими, запрещены) и Фонда борьбы с коррупцией (признаны иноагентами, экстремистскими и запрещены).

"Граждане должны иметь возможность создавать юридические лица, чтобы действовать коллективно в сфере взаимных интересов. Это один из наиболее важных аспектов права на свободу собраний, без которого это право было бы лишено всякого смысла. То, как это право закреплено в национальном законодательстве, и как оно практически реализуется властями, отражает состояние демократии в стране. Разумеется, государства имеют право удостовериться в том, что цель и деятельность ассоциации соответствуют закону. Но они должны делать это таким образом, чтобы это соответствовало их обязательствам по Конвенции", — сказано в решении Страсбурга.

"Плюрализм основан на подлинном признании и уважении разнообразия и изменчивости культурных традиций, этнической и культурной самобытности, религиозных верований, художественных, литературных и социально-экономических идей и концепций. Гармоничное взаимодействие людей и групп с различной идентичностью необходимо для достижения социальной сплоченности. Вполне естественно, что там, где гражданское общество функционирует здоровым образом, участие граждан в демократическом процессе в значительной степени достигается за счет принадлежности к ассоциациям, в которых они могут интегрироваться друг с другом и коллективно преследовать общие цели", — сказано в решении суда.