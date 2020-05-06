ЕСПЧ присудил дочери экс-главы штаба Путина 2,4 тысячи евро

Дочь ректора Горного университета Ольга Литвиненко несколько лет пытается доказать петербургским следователям, что покинула Россию добровольно и не была похищена. ЕСПЧ присудил ей компенсацию за издержки.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить 2390 евро Ольге Литвиненко, дочери ректора Горного университета и экс-депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Сумма является компенсацией за издержки и расходы, говорится в пресс-релизе суда, опубликованном во вторник, 5 мая. Речь идет о конфискации ее имущества по решению петербургского суда в рамках уголовного дела.

Литвиненко несколько лет пытается доказать следствию в России, что не была похищена. Она вместе с несовершеннолетним сыном покинула страну в 2011 году после ссоры с отцом, Владимиром Литвиненко, и не поставила семью в известность. Ее отец обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы. Следователи считали, что ее похитили неизвестные и удерживают с целью завладеть имуществом, отметили в ЕСПЧ.

Адвокат Литвиненко заявил, что его подзащитную не лишали свободы, и попросил Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признать незаконным открытие дела. Суд не удовлетворил запрос. Сама женщина направила следователям письмо, в котором заверила, что живет за границей добровольно, однако оно и приложенные к нему документы остались без внимания, счел суд в Страсбурге.

Конфискация имущества и арест счетов

Следователь по делу неоднократно обращался в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга с просьбой конфисковать имущество Литвиненко. Суд по решениям 2011 и 2012 годов разрешил изъять собственность — три квартиры, гараж (Литвиненко владела третьей частью объекта) и земельный участок, половина которого принадлежала женщине. Кроме того, суд разрешил арестовать два банковских счета бывшего петербургского депутата.

Защита дважды пыталась обжаловать решения суда, особо выделив отсутствие доказательств уголовного преступления и добровольный отъезд Литвиненко. Однако суд в РФ не удовлетворил просьбы.

ЕСПЧ решил, что "установление нарушения само по себе представляет достаточное удовлетворение нематериального ущерба", причиненного истице.

Владимир Литвиненко является ректором Горного университета с 1994 года и неоднократно декларировал самые высокие доходы среди руководителей российских вузов, в том числе за 2018 год. Он был одним из четырех сопредседателей предвыборного штаба Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году. Литвиненко считается одним из друзей российского лидера. Ольга Литвиненко называет своего отца автором кандидатской диссертации Путина.