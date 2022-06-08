ЕСПЧ признал незаконным запрет в России "Свидетелей Иеговы"

Суд постановил выплатить участникам религиозного движения компенсацию в размере 63 млн евро. По заключению ЕСПЧ, Россия нарушила целый ряд статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным запрет в России религиозного движения "Свидетели Иеговы" и постановил выплатить организации и участникам этого движения компенсацию на общую сумму в 63 млн евро, следует из решения ЕСПЧ, обнародованного на сайте суда во вторник, 7 июня.

Как указывается в судебном постановлении, Россия должна вернуть верующим изъятое имущество или выплатить за него более 59,6 млн евро компенсации, еще более 3,4 млн евро причитается за нематериальный ущерб верующим, подвергшимся уголовному преследованию, ликвидированным отделениям "Свидетелей Иеговы" и лицам, в отношении которых были составлены административные протоколы.

Страсбургский суд объединил 20 жалоб от 1444 заявителей — религиозных организаций, издателей религиозной литературы и более чем одной тысячи верующих.

По заключению ЕСПЧ, Россия нарушила целый ряд статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в том числе право верующих на свободу религии (ст. 9), свободу выражения мнения (ст. 10), свободу собраний (ст. 11) и право на уважение собственности (ст. 1 протокола 1 к Европейской конвенции).

Мотивация решения суда

В постановлении ЕСПЧ отмечается, что российские суды запретили публикации "Свидетелей Иеговы" как "экстремистские" на том основании, что они якобы разжигали религиозную ненависть и рознь, провозглашая "превосходство" "истинной" религии "Свидетелей Иеговы" и "враждебность" к другим "ложным" религиям или их служителям, и поощряли отказ от гражданских обязанностей и военной службы.

"Однако ни в одной из публикаций не было выявлено элементов насилия, ненависти, оскорблений, насмешек или призывов к чьему-либо исключению или дискриминации", — подчеркивается в документе.

Преследование "Свидетелей Иеговы" в России началось в 2017 году после решения Верховного суда РФ о признании "Управленческого центра Свидетелей Иеговы" и его отделения экстремистской организацией. С тех пор против участников религиозного движения регулярно возбуждаются уголовные дела, в их домах проводятся обыски.

Неисполнение решений ЕСПЧ

7 июня Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о неисполнении постановлений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта. Выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться исключительно в рублях и только на счета в российских банках. Решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

Комитет министров Совета Европы 16 марта на фоне российского вторжения в Украину решил исключить Россию из СЕ. Это произошло после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно проголосовала за незамедлительный выход России из Совета.

В тексте заявления ПАСЕ отмечается, что РФ "допустила грубые нарушения Устава Совета Европы, несовместимые со статусом государства-члена, и не выполняет своих обязательств перед СЕ". ЕСПЧ уточнил, что Россия утратит статус участницы Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября.