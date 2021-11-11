ЕСПЧ призвал Саакашвили прервать голодовку, а власти — обеспечить лечение

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о временных мерах по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении и продолжает объявленную больше месяца назад голодовку. Суд призывает Саакашвили прервать голодовку. Власти Грузии, считают в ЕСПЧ, в свою очередь должны обеспечить ему безопасность в тюрьме и надлежащий медицинский уход в период реабилитации после голодовки.

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Постановление ЕСПЧ было принято в ответ на запрос адвокатов Саакашвили. Им пока не известно, какое решение примет сам Саакашвили и согласится ли он прекратить голодовку. Они намерены встретится с ним в четверг в тюремной больнице в Глдани (один из районов в Тбилиси), где сейчас находится бывший президент страны.

Саакашвили задержали 1 октября после того, как он сообщил, что вернулся в Грузию и опубликовал видеообращения в соцсетях. После ареста ему предъявили обвинения в незаконном пересечении границы Грузии.

Кроме этого, Саакашвили, у которого есть украинское и нет грузинского гражданства, обвиняют еще по четырем уголовным делам в Грузии. По двум из этих дел были вынесены судебные приговоры заочно. Саакашвили был приговорен к шести годам лишения свободы.

Сам бывший президент и его сторонники считают и обвинения, и вынесенные приговоры политически мотивированными.

После ареста Саакашвили отправили в тюрьму в городе Рустави, а 8 ноября перевезли в тюремную больницу в Тбилиси. Против этого выступали его сторонники и адвокаты, считая, что перевод в тюремную больницу грозит его здоровью и безопасности.

В Грузии, в том числе и в Рустави, проходили акции с требованием о переводе Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику. К этой практике, по словам правозащитников, прибегали в случаях со многими другими заключенными, которым требовалось лечение.

Сам Саакашвили говорит, что его перевели в тюремную больницу с помощью обмана и с применением силы.

"Закончится одним — смертью"

Министр юстиции Рати Брегадзе, комментируя решение ЕСПЧ в "Фейсбуке", рассказал, что обращение Саакашвили о переводе в частную многопрофильную клинику суд не удовлетворил и "настоятельно призвал истца прекратить голодовку".

Брегадзе также отметил, что власти должны предоставить суду информацию о состоянии здоровья и безопасности Саакашвили — до 24 ноября.

Но адвокаты, хотя в решении ЕСПЧ нет указания о переводе Саакашвили в частную клинику, этим решением довольны.

"Конечно, мы бы предпочли, чтобы было прямое указание в связи с переводом, но такое практически не происходит. Для нас главная цель достигнута. Суд признал это голодовкой и обязал государство к тому, чтобы с головы Саакашвили не упало и волоса", — сказал на брифинге один из адвокатов Саакашвили Ника Гварамия.

По словам адвоката, обязанность государства заключается в том, чтобы под стражей его подзащитный был здоров и находился в безопасных условиях. Оставив Саакашвили в тюремной больнице в Глдани, государство не выполнит решение ЕСПЧ, считает Гварамия.

О том, что Саакашвили нужно как можно скорее перевести в другую клинику, в среду снова говорил его личный врач Николоз Кипшидзе. По его словам, в тюремной больнице не может быть надлежащего лечения.

Бывший президент не принимает медикаменты и некоторые из его анализов ухудшились, отмечает врач: "Ситуация нехорошая. Так продолжаться не может. Моя главная рекомендация — перевести его, как можно скорее в такую многопрофильную больницу, где можно будет его лечить. Мы имитируем эти движения, будто встречаемся с консилиумом, говорим о его здоровье. Телевидение днем и ночью освещает, что будет и как. А в это время все прекрасно знают, чем все это закончится. Закончится одним — смертью".

Что говорит оппозиция

Перевести Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику власти призывают участники акций в поддержку Саакашвили.

При этом в "Едином национальном движении"- крупнейшей оппозиционной партии, основанной Саакашвили — обещают, что у больницы, в которую могли бы перевести Саакашвили, акций протеста не будет.

В партии говорят, что берут на себя полную ответственность за это, но отмечают, что протесты оппозиции в других местах будут продолжаться.

В оппозиции говорят, что их акции, в том числе в поддержку экс-президента, носят исключительно мирный характер. А власти периодически делают заявления о попытках дестабилизации и провокациях со стороны оппозиции и Саакашвили.

В среду полиция задержала за административные нарушения более 40 человек, которые проводили акции у разных государственных учреждений. Большинство были задержаны у здания Службы госбезопасности Грузии. В МВД объясняют задержания попытками протестующих блокировать выходы административных зданий.

Перед вторым туром местных выборов в Службе госбезопасности Грузии заявили о расследовании заговора с целью свержения власти. Там утверждают, что планировалось блокирование дорог к глданской тюрьме, где находится тюремная больница, чтобы помешать этапированию туда Саакашвили. Тогда Саакашвили еще находился в Рустави.

О переводе Саакашвили в тюремную больницу стало известно в преддверии масштабной акции в центре Тбилиси. Лидеры оппозиции призывали не собираться у больницы.

Однако именно с подобными рисками связала пенитенциарная служба отказ привезти Саакашвили в суд 10 ноября. В суде рассматривалось дело о разгоне протестной акции и рейде в телекомпании "Имеди" в ноябре 2007 года — это одно из пяти уголовных дел, по которым Саакашвили предъявлены обвинения (его обвиняют по статье о превышении служебных полномочий).

Это было первое заседание суда по одному из обвинений, предъявленных Саакашвили после его возвращения в Грузию и ареста. Во дворе суда, где проходило слушание, собрались его сторонники и оппозиционные лидеры. Была мобилизована полиция.

Но, несмотря на требования адвокатов и желание самого Саакашвили присутствовать в суде, его так и не привезли. Решение об отмене заключения в качестве меры пресечения по этому делу суд также принял в его отсутствие. Это решение суда мало влияет на само дело, ведь Саакашвили по другим делам уже был приговорен к шести годам лишения свободы.