ЕСПЧ запретил Литве возвращать афганских беженцев в Беларусь - временно

Сегодня Европейский суд по правам человека рассмотрел обращение пяти афганских иммигрантов с просьбой приостановить их высылку из Литвы в Беларусь, через которую они попали на литовскую границу. Постановили принять временные меры, чтобы до 29 сентября высылка не состоялась. Ранее подобное решение было принято в отношении граждан Ирака, застрявших на границе с Латвией.

Как написано в сообщении ЕСПЧ, заявители дела Sadeed and Others VS Lithuania — граждане Афганистана, которые прибыли в Беларусь в августе 2021 года и с тех пор неоднократно пытались въехать в Литву, чтобы получить международную защиту. Теперь они утверждают, что скрываются на территории Литвы.

"В нескольких случаях им не удавалось ни въехать в Литву, ни вернуться в Беларусь (которая не подписала Европейскую конвенцию о правах человека). Таким образом, они оказались в затруднительном положении на границе. По всей видимости, они скрываются на территории Литвы с 5 сентября. Они утверждают, что бежали из Афганистана, потому что, будучи западными и образованными афганскими гражданами, они особенно уязвимы перед репрессиями Талибана", — говорится в пресс-релизе.

В своем заявлении в ЕСПЧ афганцы опирались на статьи 2 (право на жизнь), 3 (запрет на бесчеловечное и унижающее достоинство обращение) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции о правах человека и статью 4 Протокола № 4 (запрет коллективной высылки иностранцев).

ЕСПЧ постановил, что Литва не должна высылать этих людей в Беларусь до 29 сентября "при условии, что они уже находятся на территории Литвы". Указывается, что суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, если иначе заявители столкнулись бы с реальным риском причинения им непоправимого вреда.

В релизе напоминается, что 25 августа был приняты временные меры по защите граждан Ирака и Афганистана на белорусской границе с Латвией и Польшей. В случае с Латвией речь шла о 41 гражданине Ирака курдского происхождения, которые находились на латвийско-белорусской границе. Суд обязал Латвию обеспечить мигрантов едой, водой, одеждой, медицинской помощью и, если возможно, временной крышей над головой — это не означает, что Латвия должна пустить людей на свою территорию.

Мера была временной, потому что суд задал дополнительные вопросы сторонам грядущего процесса, на которые они должны ответить в течение 10 дней. В этом случае крайний срок — 15 сентября. Именно тогда должно решиться, удовлетворят ли просьбу заявителей и впустят ли их в Латвию в качестве дальнейшего временного урегулирования.