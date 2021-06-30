Эстонии придется выбросить 250 миллионов вакцин из-за испортившегося холодильного оборудования

На прошлой неделе на холодильном складе Департамента здоровья Эстонии температура воздуха поднялась на 10 градусов выше номативной, из-за чего могло пострадать качество хранившихся там вакцин и лекарств. Департаметы здоровья и лекраственных средств считают, что в интересах безопасности здоровья придется, по всей видимости, списать все лекарства, находившиеся на складе. Убытки превысят три миллиона евро, сообщает Delfi.ee.
"Мы можем выдавать со своего склада только те вакцины и лекарства, в качестве который полностью уверены", — сказала заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.
По самому пессимистическому прогнозу, убытки могут превысить три миллиона евро.
По словам Хярма, наряду с расследованием причин случившегося, ведомство работает над скорейшим восполнением запасов наиболее востребованных вакцин — против туберкулеза, дифтерии, столбняка, ротавирусной инфекции.
Причины скачка температуры в холодильном складе и отказа систем сигнализации выясняются.
До окончания расследования подробных комментариев Департамент здоровья не дает.
Департамент подчеркивает, что данный случай не окажет влияние на ход вакцинации от COVID-19, так как в результате происшествия на складе были испорчены только 68 000 доз вакцины AstraZeneca, предназначенные для передачи в качестве пожертвования другим странам.