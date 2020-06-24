Эстонии за сутки выявлен один новый случай коронавируса

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 268 первичных тестов на Covid-19, выявлен один новый случай заболевания, сообщил департамент здоровья Эстонии.

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По состоянию на утро среды госпитализация в связи с коронавирусом требовалась шести пациентам, на искусственной вентиляции легких находится один пациент. Новых летальных исходов не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

По состоянию на среду выздоровели в Эстонии 1783 человека.

Всего в Эстонии сделано более более 103 000 первичных тестов, из них 1983 дали позитивный результат.