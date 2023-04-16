Эстония: бдительный водитель помог найти сбежавшего из следственного изолятора

В Эстонии наблюдательный водитель рано утром в воскресенье увидел в Харьюмаа 26-летнего мужчину, сбежавшего из мест заключения и разыскиваемого полицией. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на BNS.

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Бежавший голосовал на 25-м километре шоссе Таллинн-Пярну в направлении Пярну. При проверке выяснилось, что он находится в розыске, полиция доставила его обратно в изолятор. На свободе беглец пробыл меньше суток.

Азербайджанец сбежал из таллиннского изолятора вечером 15 апреля около 20.30. К поискам полиция привлекла крупные силы.

Бежавший находился в следственном изоляторе в связи с незаконным пребыванием в Эстонии, опасности он собой не представляет, он ходатайствует о международной защите.

"Большое спасибо внимательному Рейну, который сразу же позвонил по номеру 112, когда заметил разыскиваемого. На данный момент во избежание подобных ситуаций в будущем мы работаем над выяснением точных обстоятельств происшествия — как и по какой причине состоялся побег", - поблагодарили в полиции.