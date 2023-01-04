Эстония борется с "гегемонией русского языка", но не отменяет его в школах

Министерство образования и науки желает снизить долю преподавания русского языка в местных школах путем предоставления учащимся большего выбора: с сентября в эстонских школах помимо английского, который является иностранным языком категории "А", должно предлагаться по меньшей мере два иностранных языка "Б" категории, пишет Err.ee.

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В небольшой школе Меэлисте, неподалеку от Тарту, помимо английского языка учащиеся изучают русский, поскольку другого выбора в качестве второго иностранного языка в школе нет, информируют радионовости ERR.

"Честный ответ заключается в том, что когда-то выбор был. Однажды был случай, когда учащиеся захотели изучать немецкий язык. Мы попробовали все организовать, но не нашли учителя. В последующие годы интерес к немецкому был уже не столь явным, а учитель русского языка у нас имеется. Вот мы и продолжили только с русским языком"", — объяснила директор школы Меэлисте Айле Кильги.

Однако уже с сентября этого года выбор иностранных языков должен расшириться во всех школах.

"Сегодня в большинстве школ Эстонии есть только один иностранный язык категории "Б", в основном, это русский язык. Это следует из традиций времени. Осенью для всех школ будет введено обязательство предоставить на выбор и второй иностранный язык. Так гегемония русского языка в качестве второго иностранного будет разрушена и выбор увеличится", — заявил министр образования Тынис Лукас.

В русскоязычных школах дела обстоят иначе. Если сегодня в качестве иностранных здесь изучают эстонский и, как правило, английский языки, то с полным переходом на эстоноязычное образование в 2024 году, эстонский язык перестанет считаться иностранным, и школы также будут обязаны предоставить больший выбор иностранных языков.

"Свой родной или домашний язык можно будет выбрать дополнительным культурно-языковым пакетом. Но учет иностранных языков во всех школах будет одинаковым. Тогда не будет и разницы между эстонскими и русскими школами", -сказал Лукас.

При этом вопрос, как найти дополнительных учителей иностранных языков, для многих школ общий.

"Мы знаем, что с поиском учителей сложно по всей Эстонии. Мы, вероятно, должны обратиться за помощью в соседние школы. Но поскольку классы, ранее изучавшие русский язык, продолжат его изучение, то найти учителя для одного класса на протяжении трех часов занятий в неделю будет проблематично", — отметила директор школы Меэлисте Айле Кильги.

Министр же считает, что нехватки учителей с введением новой учебной программы не возникнет.