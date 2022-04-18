Эстония: Бронзовый солдат на Военном кладбище подвергся акту вандализма
Foto: DELFI.ee/ Rauno Volmar

Полиция подтвердила Delfi, что Бронзовый солдат на Военном кладбище подвергся акту вандализма.

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Полиция получила сегодня утром сообщение, что был поврежден орден на груди Бронзового солдата. "Записи камер видеонаблюдения показали, что акт вандализма был совершен поздно вечером 12 апреля", — сообщил Delfi оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Индрек Ару.

Он добавил, что полиция прилагает все усилия для того, чтобы установить виновного и привлечь его к ответственности. По словам Ару, есть множество легальных и цивилизованных способов выразить свое мнение, однако вандализм точно не лучший способ для этого. "В данном случае речь идет о преступлении", — уточнил Ару.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "осквернение памяти умерших".

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