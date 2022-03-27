Эстония: будет ли запрещен марш "Бессмертного полка" и другие мероприятия 9 мая?

Как и в Латвии, все больше эстонских политиков склоняется к мнению, что в этом году следует отменить марш "Бессмертного полка" и общественное празднование 9 мая. Что по этому поводу думают в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии?

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Глава Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмар Вахер сообщил порталу Delfi, что позиция полиции по этому вопросу на данный момент на стадии формирования.

"Мы в курсе, что организаторы зарегистрировали общественное собрание. Они сделали это довольно давно", — сказал Вахер.

"Точную позицию и тактику, как мы будем действовать в связи с этими мероприятиями, мы сформулируем в ближайшее время. Наша работа предполагает наличие полной информации, которую сейчас мы и собираем", — сообщил глава эстонской полиции.

О какой информации идет речь?

Вахер отметил, что в случае с маршем "Бессмертного полка" нужно исходить из законодательства Эстонии — и здесь большое значение имеет именно то, будет ли запрещена символика, использующаяся на этом шествии. А это зависит от решения правительства.

"Исходя из этого полиция и будет решать вопрос свой тактики, как вести себя с теми, кто выйдет на демонстрацию, а также теми, кто, например, кто из-за тяжелой ситуации в Украине выйдет выразить так сказать противоположные чувства. Полиция готова реагировать соответственно распоряжениям правительства", — отметил Вахер. Более подробно говорить по этому вопросу он не пожелал: "Мы не спекулируем, а работаем".

Когда можно ждать конкретных решений по мероприятиям, связанным с 9-м мая?

Вахер не дал точных сроков. Он отметил, что до 9-го мая еще много времени, до этой даты еще много чего может измениться.

Рийгикогу обсуждает введение наказания за ношение георгиевских ленточек

В парламенте Эстонии обсуждается введение наказания за ношение георгиевских ленточек — как оппозиционные, так и коалиционные политики считают, что эту символику нужно прописать в законе как элемент военной пропаганды.

Законодательство Эстонии предусматривает за пропаганду войны суровое наказание: лишение свободы на срок до 3 лет.

Согласно обсуждаемому в Рийгикогу законопроекту, соответствующую статью пенитенциарного кодекса нужно дополнить пунктом, касающимся символики, использование которой выражает поддержку российской агрессии в Украине. Точного описания символики в законопроекте нет.