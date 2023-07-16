Эстония до 2027 года закупит боеприпасов на сумму свыше миллиарда евро

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил план развития с 2024 по 2027 год, согласно которому Министерство обороны в ближайшие четыре года закупит боеприпасов на сумму свыше 1,2 млрд евро.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Для развития реактивных систем залпового огня HIMARS будет закуплен ракетный комплекс средней дальности, приобретаются боеприпасы для воздушного нападения, начинается механизация маневренных подразделений, продолжается увеличение запасов боеприпасов, начатое правительством в прошлом году.

Помимо военного развития и развития потенциала, план также предусматривает развитие в Эстонии военного и медицинского центра катастроф.

"Полномасштабная война России против Украины наглядно показывает, в какие возможности нам нужно инвестировать", — цитирует Певкура пресс-релиз Министерства обороны Эстонии. — Сделать это позволяет повышение расходов на гособорону до 3 процентов ВВП. Приоритетом развития является как можно более скорое создание необходимых возможностей".

В планах развития занимает важное место и поддержка молодежных организаций Кайтселийта: в течение этого периода им будет выделено в общей сложности более 7,3 млн евро. Значительно увеличится в ближайшие годы и финансирование Кайтселийта.

Помимо реконструкции взлетно-посадочной полосы, в Эмари начнется строительство дополнительных казарм, будут построены новые склады боеприпасов, продолжится строительство мобилизационных складов для частей. План развития также предусматривает замену сторожевого корабля Pikker, увеличение софинансирования проектов EDF в оборонной промышленности и деньги на планирование промпарка боеприпасов.

"Инвестиции Эстонии в оборону резко выросли в свете войны в Украине, и мы приобретаем значительно больше и лучше оружия, боеприпасов и оснащения, но важно, что мы также инвестируем в людей и инфраструктуру", — добавил Певкур.

Поставленные планом развития цели обоснованы военными рекомендациями командующего силами обороны и целями потенциала НАТО.