Эстония: EKRE планирует объявить вотум недоверия правительству Каи Каллас
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Оппозиционная Консервативная народная партия (EKRE) начала консультации с другой оппозиционной силой — партией Isamaa с целью инициировать вотум недоверия нынешнему правительству реформистов и центристов.

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Об этом сообщил в социальных сетях заместитель председателя EKRE Хенн Пыллуаас, отметив, что партия начала переговоры с отечественниками с целью инициировать вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас и руководимому ею правительству.

"Ситуация из-за непонятного и безответственного поведения правительства Партии реформ и Центристской партии обострилась до крайности. Под сомнение поставлены даже развитие и стабильность развития обороноспособности Эстонии", — написал Пыллуаас.

"Наряду с урезанием оборонного бюджета, исключающим возможность ликвидировать насущные пробелы в обороноспособности и первым делом ликвидирующим имеющие столетнюю историю оркестр Сил обороны и институт капелланов, планы правительства по сокращению расходов болезненно сказываются на наших семьях, детях и образовании, ставят крест на наших планах по уходу и строительству дорог и жилья, на многих других ранее запланированных мерах, целью которых было оживление экономики, поддержка наших людей, плавный выход из вызванного пандемией экономического кризиса", — написал Пыллуаас.

Он добавил, что "правительство не сумело адекватно объяснить ни один из своих шагов, наносящих ущерб государственным и национальным интересам Эстонии. Вместо этого мы на каждом уровне и в каждом вопросе видим только ложь и увиливания".

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LETA

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