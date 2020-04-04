Эстония: эпидемию Covid-19 на Сааремаа спровоцировали два матча с "Миланом"

Самая сложная ситуация с распространением коронавируса в Эстонии наблюдается на острове Сааремаа. Одной из причин вспышки называются два матча Кубка вызова волейболистов "Сааремаа" с итальянским "Миланом".

Рассмотрим хронологию событий. В четвертьфинале Кубка вызова островитяне дважды 4-5 марта встречались в Курессааре с "Миланом". Через неделю на острове выявили первых инфицированных — одним из них был менеджер волейбольного клуба. Вскоре через контакты первого и второго уровней Сааремаа стал одним из главных эпицентров распространения коронавируса в Эстонии.

Изначально первый поединок соперников должен был состояться 26 февраля на площадке итальянского клуба. Однако из-за вспышки коронавируса в Италии Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) отменила матч в Милане.

Рассматривались несколько вариантов дальнейшего развития событий: не проводить матчи вообще, сыграть один поединок на нейтральной площадке или провести два матча в Эстонии. Клубы договорились между собой, что оба поединка пройдут в Курессааре.

"Сааремаа" запросил разрешение на проведение матчей у Департамента здравоохранения и уездных властей. Возражений — отметим это особо — не последовало.

Для справки: по состоянию на 1 марта в Италии было выявлено 1577 инфицированных и зафиксирован 41 смертельный случай.

Поговаривают, что в проведении двух матчей на Сааремаа был очень заинтересован президент Эстонского волейбольного союза Ханно Певкур, который баллотируется на пост главы Европейской конфедерации волейбола.

Шансы на победу у него неплохие. Хорошее владение русским языком наверняка обеспечит Певкуру голоса стран из бывшего СССР. К тому же Италия — ведущая держава в европейском волейболе. Заручиться ее поддержкой — означало обеспечить себе весомое преимущество на выборах. Правда, сам Певкур утверждает, что он не лоббировал проведение двух игр Кубка вызова в Эстонии, а инициатива проведения матчей исходила от "Сааремаа".

"Милан" прилетел в Эстонию 3 марта транзитом через Варшаву. В составе гостей отсутствовал 201-сантиметровый Лука Башич. По словам представителей клуба, он остался дома из-за температуры.

Для справки: Милан находится на севере Италии — именно эта часть страны больше всего пострадала от коронавируса на Апеннинах.

"К счастью, зараженных в команде у нас нет", — отметил в интервью Delfi Sport серб Неманья Петрич.

Приезд итальянского клуба вызвал большой ажиотаж на Сааремаа. Волейбольный клуб активно приглашал публику на домашние матчи, отмечая при этом, что никаких проблем в части коронавируса нет.

В Курессаареском спортхолле были установлены дополнительные трибуны. На первом матче присутствовали 1370 зрителей, на втором — 1280. "Милан" пробился в полуфинал Кубка вызова, выиграв оба поединка у эстонского клуба — 3:0 и 3:1.

Итальянцы улетели домой, а 11 марта Департамент здравоохранения сообщил, что у двух островитян обнаружен коронавирус. Одним из зараженных оказался исполнительный директор волейбольного клуба Ханнес Сепп.

В качестве возможной причины заражения эстонские медики назвали контакты с представителями приезжей команды.

"Милан" в тот же день отметил в своем сообщении, что представители итальянского клуба контактировали в Курессааре с тремя лицами, у которых обнаружили Covid-19. По этой причине вся команда была отправлена на карантин.

Затем новости, связанные с коронавирусными матчами в Курессааре, стали приходить каждый день: инфицирован словенский судья, заболели игроки "Сааремаа", дальнейшее существование эстонского клуба находится под вопросом.

Задним числом теперь все признают, что оба поединка Кубка вызова на Сааремаа нельзя было проводить, но от этих слов сейчас никому не легче.

"Если бы мы смогли отмотать время назад, хотя бы за 5 минут до пересечения эстонской границы итальянской командой, сделали бы все возможное, чтобы это не произошло", — отметил премьер-министр Юри Ратас.

Европейская конфедерация волейбола решила выплатить 2,6 млн евро призовых участникам еврокубковых турниров. Представитель Эстонии "Сааремаа", добравшийся до четвертьфинала Кубка вызова, в соответствии с регламентом турнира получит 10 000 евро.