Эстония готовится к самой масштабной закупке военной техники в истории страны

Эстония, Латвия и Литва хотят прийти к решению на уровне правительств для совместного приобретения новых бронетранспортеров. Для Эстонии это самая масштабная закупка военной техники в истории страны.

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За последние 20 лет самыми крупными закупками Сил обороны Эстонии были боевые машины CV90, противотанковая системы и минные тральщики. Это были договоры объемом в 80-300 млн евро.

Начиная с 2004 года Эстония использует более 100 бронетранспортеров Pasi XA-180 и XA-188, у первых из которых истекает срок работоспособности в 2025-2026 годах.

Глава Центра оборонных инвестиций Кусти Салм сообщил Delfi, что в ближайший десяток лет будет приобретено более 100 новых бронетранспортеров, а если заглядывать еще дальше, на период 2030+, то можно говорить о 300 новых бронетранспортерах.

Для сравнения, Финляндия сейчас имеет в своем распоряжении около 1000 бронетранспортеров.

Страны Балтии решили, что проведут совместную закупку бронетранспортеров, так как это сократит расходы на производство. Все три страны закупят одинаковые единицы военной техники, что позволит проводить одинаковое обучение и тактические действия.

Министры обороны стран Балтии еще в декабре подписали протокол об общих намерениях. Сейчас идет подготовка договора о сотрудничестве в области исследований и разработок, которое должны подписать осенью.

Также было решено, что генеральным подрядчиком в процессе будет участвовать финско-норвежское оборонно-промышленное предприятие Patria, а прототипом закупаемых бронетранспортеров будет Patria 6x6.