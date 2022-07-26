Эстония хочет предложить ЕС ввести ограничения на въезд россиян
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Турпоток из России в Эстонию и обратно пошел в рост. В настоящее время Эстония не выдает визы гражданам России, но ограничить передвижение лиц, ранее получивших визы или имеющих визы других европейских стран, Эстония не может.

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Для ужесточения порядка потребуется совместное решение Евросоюза, и сейчас правительство Эстонии обсуждает возможность внесения такого предложения, пишет Rus.err.ee.

„Согласно эстонским законам, закрыть границы можно только в том случае, если существует прямая угроза эстонскому государству, сейчас такой угрозы нет. Если мы хотим закрыть границы, то мы должны согласовать это с другими странами Европейского союза и закрыть границы гражданам России с целью туризма. Это решение мы можем принять в качестве санкции все вместе", — пояснил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

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