Власти Эстонии и Украины создали совместную следственную группу, которая займется расследованием возможных правонарушений в деятельности эстонской некоммерческой организации Slava Ukraini и ее украинских партнеров, сообщает ERR. Весной из расследования газеты Eesti Päevaleht стало известно, что фонд передал 1,5 млн евро, которые эстонцы пожертвовали для пострадавших от войны, сомнительным юрлицам во Львове и других городах.

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Как пишет ERR, следственную группу учредили еще в начале июля — об этом решении генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил главе антикоррупционной спецкомиссии эстонского парламента Марту Хельме.

Украинские правоохранительные органы пока что не предъявили официальных обвинений в рамках расследования, точная сумма возможного ущерба также не установлена.

Весной журналисты выяснили, что эстонский фонд Slava Ukraini перевел 1,5 млн евро пожертвований, собранных в Эстонии, украинской частной компании IC Construction. У нее, вероятно, был фиктивный владелец, а вся деятельность была организована вокруг сотрудничества с эстонской НКО. При этом украинская фирма в прошлом году показала прибыль — 250 тысяч евро.

На фоне скандала основательница фонда Йоханна-Мария Лехтме ушла с должности главы Slava Ukraini. Она также сдала мандат депутата эстонского парламента, куда избралась в апреле. 9 мая генпрокуратура Эстонии открыла уголовное производство, в рамках которого собиралась проверить расходование собранных пожертвований.