Эстония: к Исламскому центру, а также посольствам Турции и Азербайджана подложили свиные головы

В воскресенье, во второй половине дня мужчина, личность которого пока не установлена, принес к Исламскому центру Эстонии, а также к посольствам Турции и Азербайджана свиную голову.

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"В воскресенье после обеда в полицию поступили три сообщения о том, что неизвестный мужчина привез под двери Исламского центра Эстонии, а также посольства Турции и Азербайджана свиную голову", — сообщил Delfi оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Урмас Туйск.

Полиция активно занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.