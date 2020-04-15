Эстония: на учениях в ДТП пострадали двое военнослужащих, оба госпитализированы

В Пыльвамаа (Эстония) во вторник во второй половине дня на учениях Сил обороны Эстонии произошло ДТП, в котором пострадали двое военнослужащих.

В 16.50 в деревне Йыэвеэре волости Ряпина двух призывников батальона Куперьянова, 19 и 20 лет, сбил принадлежащий военной части грузовик MAN, который вел 31-летний мужчина на местной дороге, сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

Двое военнослужащих Сил обороны стояли на дороге, и водитель грузовика решил, что проехать между ними, однако ружье одного из солдат зацепило борт грузовика. И солдат упал под машину, а другого грузовик сбил. Скорая помощь доставила обоих военнослужащих в Южно-Эстонскую больницу.